五月天大巨蛋下月3日開賣　周杰倫助攻：要注意！

台灣天團五月天25周年巡唱會將於6月27、28、29，7月4、5、6、11、12日，登上台北大巨蛋舉辦8場，成為首組在大巨蛋開唱的華語團體，也創下最多場次紀錄，演唱會門票5月3日開賣，好友周杰倫今在社交網轉發限動幫忙宣傳：「五月天演唱會來了，請注意！」

五月天巡唱自2023年從台中起跑，如今回到台北，每回開唱總是造成搶票熱潮的五月天，為了體恤歌迷搶票的辛苦，一口氣宣布唱8場，預計32張門票。屆時，除了有環場巴士的大巨蛋巡航、視覺效果多變的球型巨幕，舞台機關也將隨大巨蛋無限展開及加碼，其中舞台的LED就將創下5525系列演唱會最長的紀錄，成本加碼也要將最頂級的演出規格呈現給所有歌迷。

暌違9年重返台北開唱，五月天這次在大巨蛋再創傳奇，將舉辦「5525回到最初 順時光之旅」和「5525＋1倒轉時間 逆時光之旅」雙主題的演唱會，一天「5525」，一天「5525＋1」，一天回到過去，一天前進未來，相隔一天的變換，挑戰最速換場演出，24小時祭出全新演唱會主題。

此外，五月天的歌迷橫跨各年齡層，這次也推出親子套票區，並加入「年滿65歲以上長者」登記購買，希望闔家同歡，門票將於5月3日啟售，9：30開賣親子套票區、10：00 玉山卡友專區、11：00 全區全面開賣。

有趣的是，阿信在社交網轉發演唱會海報後，周杰倫也幫忙轉發，並寫下「五月天演唱會要來了，請注意」，周杰倫首攻大巨蛋時曾邀來五月天擔任嘉賓，「周五」合體笑料不斷，這回也讓粉絲好奇又期待「周五又要合體了嗎。」