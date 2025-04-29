盧慧敏殺入樂壇出歌　晒腿拍MV派福利

模特兒出身的藝人盧慧敏，加入樂壇後近日推出首支新歌《Red Flag》，她坦言對此曲「一聽鍾情」：「一聽到作曲者謝芊彤嘅Demo，覺得呢首歌好有趣，旋律好有我想表達嘅性格喺入面。平日我好少表達自己，又唔多玩社交網，比較少人見到我真正嘅面向，希望我可以透過每一首歌、每一首作品，慢慢俾大家睇到我嘅性格。」

盧慧敏今次以多款不同造型去拍攝MV，表達「愛情三部曲」：「用3個唔同造型，去表達3個唔同嘅感情狀態。第一個我同導演叫佢做『Delulu』，因為有好多Delusion（幻想）、沉咗船、好開心，第二個係發現有問題，第三個階段決定離開，所以有三個造型。」開工當日她與拍攝團隊晨早到南生圍取景，先後換上大露背吊帶裙、大V領黑色迷你裙，以及貼身白色襯衫加紅色短褲登場，盡騷白滑長腿及姣好身材，相當吸睛。

她又與導演合作構思，決定用檸檬來表達愛情，檸檬的酸味代表一段叫人心酸的關係，而MV其中一幕，當她打開家中廚櫃時，檸檬排山倒海地卸下，代表關係破裂的心酸情感。導演又加插了一幕漫天羽毛的場景，代表女主角堅定離開的決心，雖然拍攝期間，羽毛不時落在盧慧敏頭上，甚至擋着她的臉，盧慧敏即重新整理妝容重拍，只為求拍出最佳效果。