陳卓賢粉絲租艇應援捱批　霸氣護粉：咁大個維港絕對容得下！

男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）、泰國女星Namtan、李炘頤（Alina）及楊天宇今日（29日）到尖沙咀出席時裝活動，眾人穿上不同風格的沙灘Look現身。穿上紅色一件頭泳衣配牛仔褲的Alina大晒玉背，Namtan則以泳衣Bra top加外套，配襯短褲拖鞋現身，健康又性感。至於Ian就以夏威夷恤配短褲示人，笑言自己也很性感，不讓兩位美女專美。

首次與Namtan碰面的Ian大讚對方靚女，他表示平日夏天也愛以這樣穿搭，坦言已10多年沒到過沙灘，他説：「以前中學成日去沙灘練沙灘排球，著嗰條排球褲仲短過今日呢條，但冇人留意㗎，哈哈！」中學讀男校的他，笑指大家當年打波很純粹，並沒有女生到場圍觀，不像現在般有粉絲支持。談到他日前出席香港電影金像獎，獲粉絲租用遊艇在維港應援，事後卻被網民批評殺風景兼不尊重大會，Ian對此回應：「相信咁大個維港絕對容得下小小嘅一隻船，正如咁大個香港都容得下唔同嘅言論，好多謝前粉絲們為支持我所做嘅行動。」

談到他失落金像獎「最佳新人」以及「最佳原創電影歌曲」獎，他表示有份提名已經很開心，故沒有失望，又感恩遇到一班好劇組，覺得已經是獎勵，他說：「幾年前行過金像獎紅地氈就走，冇得入場，今次覺得參與度高，有提名同埋要演唱。」他表示能跟多位大前輩同場感覺開心亦沒有壓力，並指獻唱前在台上跟前排兩位影帝梁朝偉及劉青雲有對眼：「佢哋好和善咁望住我，嗰下即刻Feel到有力量，好似前輩鼓勵自己咁，被加持咗，嗰下好開心同激動。」他表示想跟每位前輩學習，直言希望再多拍電影。

Ian表示6月會到澳洲2個地方開巡唱，現時正努力準備中，笑指開巡唱比平日開騷刻苦得多：「以前一口氣做完7場MIRRROR騷就可以放鬆，但今次個人騷跨越大半年，要一直控制飲食、健身同練歌，其實我好想食薯條。」

來港幾次的Namtan學識幾句廣東話，現場用廣東話跟大家打招呼，又稱活動前知道會跟Ian同場，很期待見面，她說：「希望有機會多來香港，跟不同藝人多合作。」提到獲不少粉絲支持，她表示能見到粉絲們感到很興奮，至於幾時搞粉絲見面會？她表示：「暫時不可透露，大家可以期待一下。」她稱留港期間，希望可以多嘗美食和到不同景點，而她最喜歡的食物就是港式蛋撻。

至於Namtan就透露泰國早前發生地震時，自己正身處機場乘坐航班到越南舉行粉絲見面會，她說：「機場附近高樓大廈唔多，所以對地震感受唔大，加上見好多外國人都好似習慣晒。」她指泰國很少發生地震，認為經過今次後，民眾日後都會知道如何應對。