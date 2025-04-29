Phantom Cherry Blossom 將櫻花定格

勞斯萊斯（Rolls-Royce）Bespoke高級定製部門的精湛技藝無出其右，最近便為一位日本客戶打造出設計靈感源自「櫻見」的Phantom Cherry Blossom。這款以品牌旗艦Phantom為基礎的全新Bespoke孤品，最大焦點是工匠們巧妙地運用超過25萬針精美刺繡，將引人入勝的櫻花樹下美景搬進車廂，據悉整個設計及研發工作歷時逾6個月。

繡有櫻花樹枝椏，並點綴以瑩白嬌嫩花朵的Bespoke高級定製星空車頂，採用傳統榻榻米的偏移針法，彼此錯落交織，且具豐富縫線紋理質感，單是這部分的刺繡便耗時3星期才完成。工匠們還在後門飾板與前後排分區Privacy Suite套件上繡以杳然飄落的花瓣刺繡。立體櫻花花瓣散布於車廂隔牆上，與後門飾板上的傳統刺繡花瓣形成鮮明對比。「櫻見」主題還延伸至車門中收納的Bespoke高級定製傘具上，傘面內飾有飄落花瓣紋樣。車輛外觀同樣極具心思，採用Crystal over Arctic White水晶極地白車漆，獨特的手繪腰線於後門處逐漸收窄變細，並以精緻的櫻花圖案點綴，優雅預示着車廂內的藝術傑作。