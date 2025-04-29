峮峮、邊荷律搞粉絲見面會　簽名棒球慘遭高價販賣

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters於27日舉辦粉絲見面會，包含峮峮、短今、邊荷律、李丹妃、菊池桃子等共33位女孩全員到齊，大家更是簽名簽到凌晨，滿足現場長久以來支持的粉絲。未料，活動一結束，網絡上竟有不肖人士開賣整組周邊，並以門票的3倍價格，獲利上萬元。

據悉，此次PS啦啦隊粉絲見面會，最高票價為台幣5280元（1272港元），可獲得33位女孩的簽名大球、全員親簽海報、LOGO球帽以及一張與33位女孩的大合照。雖然見面會對粉絲有名額限制，僅615人有資格參加，但女孩們必須完成所有互動，以及簽完現場615顆棒球才能收工，結果大家一路簽到凌晨才結束，邊荷律更是簽到手破皮，直呼：「手要斷了！」

未料，活動結束後竟有人在拍賣社團上以台灣15555元（約3746港元）、約最高票價的3倍販售，等於他享受完現場福利後，還藉此賺錢獲利。消息曝光後，讓搶不到見面會的粉絲氣炸了，並於社交網抱怨痛罵：「沒買到全員見面會，看到朋友傳來這個訊息，快吐血了，上面還貼了號碼，完全沒有打算藏自己身份，這樣有需要代友售嗎？」引來許多粉絲批評：「代友售根本都是幌子」、「買不到門票的人看到這種一開始就抱持著去斂財的蟑螂作何感想？他根本就不愛PS只愛錢…通通下去」、「甚麼都要賣，洲際位子也在賣」、「太傻眼了吧！根本就不是代友售呀！」對此，PS經紀人也在社交網回應，已將該位人士列入黑名單。