山田愛　超模級I奶新星

江山代有才人出！用嚟形容日本寫真界最為貼切，淨係過去幾個月就有多位矚目新星登場，其中一位嘅身材更被譽為拍得住世界級超模，佢就係山田愛！

心口吸睛

日本有一家R字頭嘅藝能事務所專門招攬高質靚女拍寫真，旗下女優有森咲智美同橋本梨菜呢兩位天后級人物，而今日為大家介紹嘅寫真界新星山田愛，能夠成為兩人嘅小師妹，吸引力有幾勁，可想而知。

今年22歲嘅山田愛係一名日菲混血兒，五官標致，唇紅齒白，氣質俏麗，一雙黑白分明嘅明眸更識得放電，足以令男士暈其大浪！不過，好多男觀眾總係將眼球聚焦喺阿妹個心口，皆因嗰對I奶夠晒豐滿，而且質感天然，聽聞當初事務所代表見到佢嘅水着寫真之後，更忍唔住大嗌「嘩！對奶就快跌出嚟喇！」

露宿街頭

查實山田愛唔止好波，而且腰幼籮圓，身材曲線勁誘人，加埋肌膚白滑，唔少人稱之為「超模級BODY」，甚至將佢捧為「寫真界救世主」添！

值得一提，呢位超新星喺加入寫真界之前，經歷過一段露宿街頭嘅日子！話說喺高中畢業後嘅兩個月，山田愛愈嚟愈少返屋企過夜，有時會瞓喺公園長櫈，有時會走上大廈天台休息；到咗肚餓嗰陣，唔係食杯麵就係憑手機程式贈送嘅優惠券去食免費餐，甚至試過踩成個鐘頭單車去海邊釣魚充飢呢！問到為乜要露宿街頭？阿妹就絕口不提，但筆者深信以佢喺寫真界嘅人氣，未來日子一定唔使憂柴憂米！

近期山田愛積極參與大大小小嘅攝影活動，登入其社交網，就會知道相關消息，仲會搵到唔少靚相添！

Profile

出生地：日本

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：36I-24-35