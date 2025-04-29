朱茵與羅家英30年後再合作　演舞台劇自摑撕心裂肺

藝人朱茵近夥拍羅家英及李子雄於深圳演出舞台劇《驢得水》，據知出演女主角「張一曼」的她，負責演繹一位從原本浪漫主義到後期變成悲劇人物的女人，難度非常，難怪她坦言在入組前共花了4個月分析去角色，而該劇劇本以廣東話演繹，感覺非常親切，令她一演難忘！

今次是朱茵與羅家英自當年電影《西遊記大結局之仙履奇緣》後相隔30年再合作，成功勾起觀眾們的「回憶殺」。朱茵直言：「今次難得同台，有種莫名嘅親切感，羅家英真係好厲害，一踏台板就狀態大勇，非常專業。」

提到今次最具挑戰的章節，朱茵坦言是一場需要自摑及處理心痛極致情緒的戲份：「自摑呢場好重要戲，大家商量後為咗讓對手更有壓迫感，由試演時自摑7至8吓，到正式公演改成十幾吓瘋狂自摑﹗我都練習咗好耐，摑嘅聲音要夠響，同時唔可以打到耳仔，加上角色要面對連番被背叛，開頭我試過喊去表達，但後來發覺用忍住唔喊又熱淚盈眶嘅演繹更能展現角色嘅倔強。」

而整整3小時的演出，朱茵要全程穿旗袍和皮鞋演出，讓她時刻要好好控制身材，又笑說﹕「由第一幕到最後一幕都要保持激昂嘅狀態，所以完成後都筋疲力盡，見到自己個樣似足熊貓一樣，每晚返去就瞓，都好耐冇試過連續睡足8個鐘。」她透露老公黃貫中及同經理人公司的黃智雯都有捧場：「我之前都刻意唔俾老公睇劇照，等佢喺無預設嘅情況下感受角色，果然佢話好感動。」