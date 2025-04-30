【是日通勝】

農曆四月初三

乙巳年 庚辰月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：出行、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：38、14、36

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

金牛座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙子座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

巨蟹座：愛情運不錯，用心培養感情，伴侶更愛你。

獅子座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

處女座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

天秤座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

天蠍座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

人馬座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

山羊座：心浮氣躁無助解決問題，沉着應對有必要！

水瓶座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

雙魚座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）豬 健康差

鼠：運勢差，易犯錯，要打醒十二分精神。

牛：感情關係現危機，不想分手要快補救。

虎：受負面想法影響，易令健康出現問題。

兔：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

龍：不必跟小人爭論，跟自討苦吃冇分別。

蛇：陷入糾纏不清的感情關係，不知所措。

馬：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

羊：工作運上升，找到了解決問題的良方。

猴：整天忙個不停，要提防壓力影響健康。

雞：自吹自擂易惹是非，低調做人有着數。

狗：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

豬：是日沖煞，健康運欠佳，抵抗力下降。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

房子缺角（下）

上回談到缺角方位所代表的影響，今期再續餘下方位。

缺角方位影響：

●正北缺角：影響15至30歲次男

較易影響耳朵、腎臟及膀胱，而居此屋形的家人較為封閉。

化解：放豬形擺設

●東南缺角：影響31至45歲長女或長媳婦

健康及婚姻受影響，血液循環較差，而久住東南缺角的房子，做事較為衝動。

化解：放雞形擺設

●西南缺角：影響46歲以上年長女性

較影響身體健康，其他家人亦要留意腸胃問題。

化解：放牛形擺設

●西北缺角：影響46歲以上年長男性

要留意出現頭痛等問題，而居此屋形者，家人較易有口舌是非。

化解：放馬形擺設

●東北缺角：15歲以下幼子

孩子會變得好勝，其他同住者亦必須留意手或骨骼出現問題。

化解：放狗形擺設