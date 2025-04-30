新劇熱度鬥快登頂掀罵戰！劉詩詩遭宋祖兒截胡　焗嘥3千萬

內地花旦劉詩詩主演的古裝奇幻劇首播檔期遭小花宋祖兒的「倉底貨」截胡，令斥資3,000萬元人民幣的前期宣傳費付諸流水。雖然有指劉詩詩因禍得福，避過跟劇后孫儷新劇碰個正着，但現時劉詩詩的劇集不論熱度、評論數都比孫儷那套高，與宋祖兒的劇集「年度最快」破8,000熱度之爭更在爭議中，總算柳暗花明。

內地「85花」劉詩詩主演的劇集《淮水竹亭》前日首播，不過就好事多磨，開播日期之前一改再改，亦因之前受楊冪演出的《狐妖小紅娘月紅篇》收視低拖累，故劇集改名望催運勢，由《狐妖小紅娘竹業篇》改為《淮水竹亭》。本來劇集安排在4月13日播出，令詩詩粉絲大為期待，劇方、廣告商與粉絲亦作好部署，為劇集進行一系列大型宣傳以推高收視、熱度，包括於北京的大型商場舉辦「竹亭主題專區」打卡活動，在上海兩大機場貴賓室、合肥淮海路步行街、杭州錢江路地鐵等核心商圈鋪設超長燈箱及LED大屏，就連韓國首爾、馬來西亞的商場也有相關宣傳攻勢，有業內人士估計所有廣告成本超過3,000萬元人民幣（約3,200萬港元），除此之外，《淮》劇官網亦連續發了多天花絮為劇集預熱，詩詩與劇集幾位主角張雲龍、吳宣儀及翟瀟聞已為綜藝節目《你好，星期六》錄影，一切如箭在弦。

怎料，播放平台突然強行換劇，空降了「95花」宋祖兒的《無憂渡》，引起《淮》劇粉絲強烈不滿，認為平台此舉打亂了劇集的宣傳節奏，令所有線下宣傳前功盡廢，加上演員們早已預留空檔為劇集跑宣傳，浪費人力物力。粉絲們反映為了追《淮》劇，而剛剛充值了該播放平台的會員費用，怒轟平台有欺騙觀眾之嫌，紛紛要求平台作出補償，包括為《淮》劇作長期固屏、彈窗等宣傳。

避過硬撼孫儷

雖然《淮》劇被迫延期，但當時若如期上映，便面臨跟劇后孫儷的新劇《蠻好的人生》打正對台，勝算更低，《蠻》劇首播當日收視率達2.9317%，創下播放電視台劇集首播收視紀錄，第二集播出時更突破3%，成播放電視台歷史上最快破3的劇集，播出以來網上熱度更一直力壓《無》劇，勢如破竹。孫儷在劇中飾演保險從業員，既要抗衡職場上的黑幕，也要面對婚姻上小三的挑戰，被網民封為現代版《甄嬛傳》，她與飾演小三的視后胡杏兒在劇中大鬥法，對手戲被評為「教科書級飆戲」，而首集中孫儷以跳湖測試丈夫真心，孫儷搏到盡親身上演跳湖戲碼，引發網上熱議，口碑收視雙收。

不過，其實宋祖兒的《無憂渡》上線19日，於貓眼的歷史最高熱度昨日高達9,898，高過孫儷的劇集，後勁凌厲，昨日此劇跟劉詩詩的劇集熱度誰最快破8,000更於網上惹起爭議。宋祖兒曾因涉逃稅而「消失」多時，及後經稅務機關核查後，終被「放生」，劇中她飾演陰陽眼少女「段半夏」，與飾演「久宣夜」的內地小生任嘉倫組成「夜半CP」，劇中有不少唯美撒糖鏡頭，當中「煙火吻」告白一場戲播出時就已吸引4億點擊。編劇趙娜透露正準備拍攝動畫版或續集，預計明年開拍。