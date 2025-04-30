「電影癡漢」昆頓塔倫天奴嚴選最愛電影　兩部港產片入圍

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）被公認為「影癡」，未做導演前他曾在加州曼哈頓海灘的影視店Video Archives（錄影帶資料館）打工，「因利乘便」看過無數來自世界各地的電影。2022年，昆頓與《危險人物》（Pulp Fiction）金像編劇拍檔兼死黨羅渣艾華利（Roger Avary）一同開名為「Video Archives」網台節目「論盡」電影。其中昆頓就於節目中選中64部他最喜愛的電影。

現年61歲的昆頓的「觀影口味」勁「立雜」，甚麼類型的電影都喜歡，其中在昆頓的「心水電影清單」中看到不少港日韓的電影。日本鬼才導演三池祟史向來都有「日本昆頓塔倫天如」之稱，原來昆頓亦好喜歡他的作品，其中1999年的《切膚之愛》（Audition）就是昆頓最愛電影之一，昆頓曾盛讚《切》為「真正的大師作品」。此外，一直視日本大導演深作欣二為偶像的昆頓，亦對他2000年的遺作《大逃殺》鍾愛。他曾表示《大》是自己最希望拍到的電影。

除了日本片之外，昆頓亦好喜愛韓片，尤其是韓國男星宋康昊的作品更是其最愛。在他選擇的3部最愛韓片《JSA安全地帶》、《韓流怪嚇》以及《殺人回憶》，全都由宋康昊任主角，而有兩部亦由金像導演奉俊昊執導。昆頓曾形容《殺》為「21世紀其中一部最有趣及複雜的電影」。

而眾所周知昆頓是「港產片的忠粉」，他執導的首作《落水狗》（Reservoir Dogs）就充滿林嶺東《龍虎風雲》的影子。而在他挑選的最愛電影之中就有兩部港產動作片入圍，包括1992年的《警察故事III超級警察》與1995年的《刀》，昆頓形容成龍與楊紫瓊合演的《警》是他看過的同類影片之中「最偉大的特技」。至於徐克執導的《刀》，昆頓就大讚影片是一場「武術盛會」。

【最愛商業電影】

除了亞洲電影之外，昆頓亦對「商業片」情有獨鍾！他於網台節目中就有提及到最愛之一1988年布斯韋利士（Bruce Willis）主演的經典動作片《虎膽龍威》（Die Hard）。他憶述當時年僅25歲的他首次看《虎》的觀影感受，他形容為「人生中其中一次最正嘅電影放映感受」，想不到不夠10年後，昆頓得嚐所願與布斯在人生中的代表作《危險人物》中合作。

昆頓鍾情「Die Hard」之外，同是80年代必睇之作《回到未來》（Back to the Future）（1985年）他亦對之讚不絕口。他認為《回》是一部「完美的電影」。此外，昆頓對近代的商業電影亦同樣喜好，他十分喜愛2022年的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。他大讚導演Joseph Kosinski 成功捕捉到第一集導演東尼史葛（Tony Scott）的「魔法」，每格菲林都表達到對東尼的愛與尊重。

【重口味之選】

昆頓絕對是名副其實的「爛片王」，他曾於網台節目就力讚被譽為「世紀大爛片」的《艷舞女郎》（Showgirls）（1996年）。他大讚該片「好Ｘ正」，並指導演保羅韋浩雲（Paul Verhoeven）好有膽量處理影片將之拍成一部「剝削式電影」，而昆頓亦表示好希望有朝一日在電影評論雜誌中寫影評為影片作大平反。