姜濤拗手瓜贏大隻佬　Jeremy搏命險暈

MIRROR分拆的「豬妹組」，成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）早前應到韓國拍攝旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》將於5月5日首播，今次有別於過往團綜，人數由12人激減至4人，他們表示以前拍節目人太多會經常出現疊聲情況，加上受掣於人數，很多項目不能全員上陣，今次較為隨意即興，愛說甚麼就說甚麼，感覺就如真正旅行，全程難忘事及笑料數之不盡。

Anson Lo透露他們此行參觀了韓國其中一個最大型的經理人公司SMTOWN，令他沒齒難忘：「我哋好驚喜見到一個K POP界好大嘅前輩，係一位男藝人，真係好興奮，佢仲帶我哋去參觀錄音室同成個大樓，好有追星嘅感覺，冇諗過可以見到佢真人，以前由細到大都只可以喺MV同網上見到佢。（有冇同佢傾偈？）我哋講笑話如果有歌可以Send畀我哋，佢有鼓勵同逐個點評我哋，仲有講覺得邊個最靚仔，呢個留待節目揭盅。」Edan笑謂有講笑叫對方簽下他們，認真大膽！

至於姜濤指最難忘是可以駕駛飛機，其他人還嘗試降落，他直言在旁邊見到覺得整件事好瘋狂，又謂最開心是跟大家在一起：「所有嘢都係因為有你哋。」Sweet到爆。Edan笑言以為姜濤最開心是第一天跟工作人員拗贏手瓜，因對手是健美先生，當大家見到姜濤勝出後即時嘩聲四起。而Edan本人最開心是到訪執事餐廳，他們要穿上執事制服，整個體驗非常特別，大開眼界：「見到餐廳執事表演跳舞，勁到呆咗，佢哋真係好專業。」他又大爆拍攝期間Jeremy身體不適，Jeremy解釋：「因為我哋係凌晨機去，所以冇乜點瞓覺，去到要即刻化妝同拍攝，身體比較虛弱，其中一個遊戲係玩War Game，我拍拍吓想暈低，初時以為堅持到，點知真係堅持唔到，中途要暫停遊戲，同埋要快啲完咗個遊戲，當時都嚇親其他成員，佢哋中途煮咗個愛心麵畀我食。」Edan即時大讚Jeremy暈得好有節目效果。

提到MIRROR不時出埠開騷及拍綜藝，次數多到10隻手指數不盡，成員們之間已相當熟悉，姜濤更揚言：「我冇乜不為人知一面，大家都知。」但Edan再次大爆Jeremy秘聞：「入面有我哋從來冇見過嘅畫面，例如Jeremy飲醉酒，因為佢從來唔會喺我哋面前飲酒，今次佢真係為節目犧牲。」又指節目內有不少新嘗試，例如戶外浸溫泉，問到是否全裸上陣浸時？Anson Lo揭露殘酷事實：「唔係，係着住衫浸，佢哋個傳統係着住衫浸，唔可以裸露上身。」被指無福利派時，Edan即笑言：「着衫都係一個福利！」

服裝：Bathing Ape、Farfetch、Mr. Porter