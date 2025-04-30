汪小菲再婚前夕Mandy前夫又發功　崩潰發文：遭恐嚇提告

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月於日本逝世，一對子女撫養權亦由前夫汪小菲負責，其新婚妻子Mandy（馬筱梅）近期亦不斷被網友野生巧遇，帶着大S的愛女玥兒四圍玩，更被讚「最強後母」。而將於下月在北京補辦婚禮的Mandy，去年與汪小菲登記領證後，卻被爆出有一位名叫Robert的前夫，似乎不歡而散的他們，更被網友發現Mandy曾透過社交網痛罵前夫，近日前夫Robert亦透過社交網暗指被提告恐嚇：「我人生活到現在沒有被這件事被糟蹋的如此痛苦，被恐嚇？」

Robert日前透過社交網有感而發，表示沒想到當你選擇體面、過去了，結果是「自己被告，朋友被告，家人被煩，我還要一個一個去跟法官書記官律師提供證據，時間成本金錢成本家人成本。」為此感到心力交瘁，想要遠離這一切還無法，並喊冤自己被抹黑：「說甚麼都會被曲解，我的平台我已經被刪過了一次，有多少心血在裏面，太多不拘好心的人，我其實對甚麼撕，或者說不好的話沒有興趣。」

最後，Robert表示不管有無利益勾搭，希望人們選擇用正確善良還有真實的人心說出真話，更自認「行得正、企得正」，不該把時間和心力放在訴訟上，但抹黑影響到他身邊的人，令他選擇向執法部門尋求幫助，希望靠司法還他公道。但對於上述抱怨，他並未點名是否和前妻有關。

事實上，Mandy去年5月被網友發現在社群暴走發文，表示最近割到手、受傷都可以保持冷靜，只有遇到骯髒事令她無法忍受：「那個還沒死的惡心前任，沒錢到處騙，現在還要蹭我熱度行銷自己的破公司和爛書」，她知道周遭很多人收到前夫私訊希望可以幫忙：「你們如果把我當朋友，就把他給我刪了」，不希望再跟前夫有任何關連。