Makiyo轟楊丞琳當紅前黐飲黐食　罵戰升級互相攻擊

台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）向來敢言，成日都會得罪圈中人，近日佢就大爆喺演藝圈交朋友都係用真心，但都有遇到對方忘恩負義嘅經驗，曾遭一位同期女星紅咗唔識人，見到Ma媽媽都唔打招呼，最後被Ma媽媽當眾「洗臉」。Makiyo畀出多個線索：知名度高大家都認識、同佢差唔多同期、有演戲、演女主角、依家被網友鬧得好慘，最後Makiyo索性自揭呢位女星就係楊丞琳，引起外界爭議！

Makiyo提到當年自己比較早紅，楊丞琳一直焦急自己點解仲未上位，因此收入有限手頭好緊，Makiyo都冇計較，一齊出去玩都係佢畀錢，楊丞琳亦常到Makiyo屋企玩，Ma媽媽個性豪爽，Makiyo母女倆亦愛於吃喝玩樂上照顧友人，不料等楊丞琳紅咗，喺一場公益活動上，佢見到Ma媽媽竟然唔打招呼，當見唔到跳過去同前輩藝人小亮哥寒暄。

Ma媽媽吞唔落啖氣，直接當眾話：「哎唷，不認識我囉，以前吃喝玩樂都是我們家Makiyo出的，現在都不記得了？」對方臉色即刻青晒，全場安靜，冇人敢講嘢，阿亮哥都好尷尬，Ma媽媽就話：「肚爛，不舒服，我們走吧！」之後楊丞琳再見到Ma媽媽就識做次次打招呼。

楊丞琳尋日（29日）隨即反擊：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」仲透過工作室發表聲明：「相關言論系個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」更強調工作室將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利，以維護藝人合法權益。Makiyo亦好好火，再度回應指：「這個故事是媽媽親身體驗談啦，也希望楊丞琳一切都好，我很想她的。」火藥味十足，隨時告上法庭。

楊丞琳好友、台灣女神陳妍希亦發文力挺，晒出一張同對方嘅合照，並寫下：「寶貝是從我還是完全是新人的時候，就很照顧我的一個人，我看到的她從來都沒有變過。」文末仲附上一個愛心，並標注對方的社群帳號，公開力撐。同時，楊丞琳好友潘瑋柏亦發文：「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」