挪威組合M2M解散22年奇蹟復合　來港開騷爆滿

90年代挪威雙人女子流行組合M2M憑少女情歌紅極一時,但第2張大碟銷量不及出道作後,被唱片公司中斷擔任巡迴暖場嘉賓的行程,她們失望地回到挪威後,便因創作分歧分道揚鑣。想不到解散22年後,她們於上年重組,計劃真正屬於M2M的世界巡迴騷,周二(29日)來港假伊利沙伯體育館舉行巡迴演唱會,全場爆滿,不少歌迷入場重溫少女時代的集體回憶。

M2M兩位成員Marion Raven與Marit Larsen出場時面對面對唱《The Day You Went Away》,觀眾情緒一下子被點燃,引發全場大合唱,到下一首《Everything You Do》時Marion又搞氣氛,叫左右兩邊觀眾鬥大聲唱出不同段落。其後Marion以中文講「你好嗎」,並真情剖白與組合解散後,兩人其實已經沒有聯絡超過廿年,直到上年意外地在一間咖啡店重逢,一個剛好座駕爆軚,一個剛好在等人,感到是宇宙的安排:「我哋幾日後相約再見面,傾咗5個鐘,我哋發現仲有好多人聽緊我哋啲舊歌,我哋就計劃巡迴,而且決定要喺亞洲開始。」

表演大熱歌曲《Pretty Boy》前,Marion指她寫歌時只有14、5歲,歌詞是關於傾慕美麗男孩,但現在她已為人母,有一個一歲半的兒子,現在唱這首歌想起的就是他。兩人只用木結他彈奏,全場再次大合唱。

Marit獨唱兩首個人作品後,Marion換上閃爍戰衣從觀眾席中冒出,唱出《What You Do About Me》,一路走上山頂與觀眾握手與合照,引起哄動。Marion以鋼琴自彈自唱莎蓮迪安(Celine Dion)唱過的《It's All Coming Back to Me Now》,Marit再出場一起表演《Mirror Mirror》與《Everything》,將演唱會推至高潮。安歌環節她們唱出《Don't Mess With My Love》後,問觀眾是否還覺得有一首歌未唱?觀眾隨即叫出M2M首本名曲《Don't Say You Love Me》歌名,她們便示意如果觀眾想聽便要從座位站起身,全場立即照做,Marion演唱時亦再次落台,令觀眾High翻天!