挪威組合M2M解散22年奇蹟復合　來港開騷爆滿

90年代挪威雙人女子流行組合M2M憑少女情歌紅極一時，但第2張大碟銷量不及出道作後，被唱片公司中斷擔任巡迴暖場嘉賓的行程，她們失望地回到挪威後，便因創作分歧分道揚鑣。想不到解散22年後，她們於上年重組，計劃真正屬於M2M的世界巡迴騷，周二（29日）來港假伊利沙伯體育館舉行巡迴演唱會，全場爆滿，不少歌迷入場重溫少女時代的集體回憶。

M2M兩位成員Marion Raven與Marit Larsen出場時面對面對唱《The Day You Went Away》，觀眾情緒一下子被點燃，引發全場大合唱，到下一首《Everything You Do》時Marion又搞氣氛，叫左右兩邊觀眾鬥大聲唱出不同段落。其後Marion以中文講「你好嗎」，並真情剖白與組合解散後，兩人其實已經沒有聯絡超過廿年，直到上年意外地在一間咖啡店重逢，一個剛好座駕爆軚，一個剛好在等人，感到是宇宙的安排：「我哋幾日後相約再見面，傾咗5個鐘，我哋發現仲有好多人聽緊我哋啲舊歌，我哋就計劃巡迴，而且決定要喺亞洲開始。」

表演大熱歌曲《Pretty Boy》前，Marion指她寫歌時只有14、5歲，歌詞是關於傾慕美麗男孩，但現在她已為人母，有一個一歲半的兒子，現在唱這首歌想起的就是他。兩人只用木結他彈奏，全場再次大合唱。

Marit獨唱兩首個人作品後，Marion換上閃爍戰衣從觀眾席中冒出，唱出《What You Do About Me》，一路走上山頂與觀眾握手與合照，引起哄動。Marion以鋼琴自彈自唱莎蓮迪安（Celine Dion）唱過的《It's All Coming Back to Me Now》，Marit再出場一起表演《Mirror Mirror》與《Everything》，將演唱會推至高潮。安歌環節她們唱出《Don't Mess With My Love》後，問觀眾是否還覺得有一首歌未唱？觀眾隨即叫出M2M首本名曲《Don't Say You Love Me》歌名，她們便示意如果觀眾想聽便要從座位站起身，全場立即照做，Marion演唱時亦再次落台，令觀眾High翻天！