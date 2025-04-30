多巴胺飲食法　無痛減重兼舒壓

坊間通常有種誤解，認為減肥期間經歷飲食控制時，會因為過於着重目標而影響心情。若沒有達到預計效果，分分鐘更令情緒受挫，難以堅持下去。其實減肥期間也可以有啖好食，甚至可以愈食愈開心，有位台灣營養師提出「多巴胺管理減重法」，並建議能刺激多巴胺分泌的健康是，增加幸福感的同時，又能有助控制食欲。

台灣營養師吳悦慈提指出多巴胺是大腦提供幸福感和快樂的重要神經傳到物質，高糖高脂的食物尤其能刺激多巴胺分泌，並驅使我們重複進行此行為，繼而令體重增加。「多巴胺管理減重法」則是著重於以能促進多巴胺生成的健康食物，讓我們在減肥期間也能保持開心愉悅的情緒。尤其建議選擇富含酪胺酸（Tyrosine）的食物、Omega-3脂肪酸的魚類、富含益生菌食物、抗氧化劑的莓果類、茶胺酸（L-Theanine）的綠茶，以及富含鎂的食物，均能取代高糖高脂的食物，並為我們帶來愉悅感。

具體食物例如有牛肉、豬肉、南瓜子、芝麻、大豆製品、乳製品，含有豐富酪胺酸，而Omega-3則有助保護大腦神經元，幫助釋放多巴胺，例如三文魚、鯖魚和沙甸魚。此外，益生菌有助維持腸道健康，間接促使多巴胺生成，建議選擇無糖乳酪、納豆、泡菜等。至於藍莓、士多啤梨等莓果類富含抗氧化，有助保護大腦神經元。她又補充鎂也是合成多巴胺的一大助力，不妨適量攝取堅果、全穀類和深綠色蔬菜。其實不少健康食物均能調節體內多巴胺，建議可定期更換食材，保持新鮮感，同時當達到某個小目標時，可適量享用1小塊85%的黑朱古力，進一步增強分泌多巴胺，令減肥路上更有動力和輕鬆。