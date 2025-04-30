Beyonce巡唱開鑼冇人睇割喉價速銷平過開心樂園餐

美國流行樂壇天后Beyonce的世界巡迴演唱會《Cowboy Carter Tour》前晚（28日）於美國洛杉磯SoFi體育館展開，但好景不常，首場騷已出現門票滯銷的慘況！

有網民指直到頭場7點開騷前，購票網站的座位圖顯示仍出現超過3,000張門票未出售。而上周有網民指主辦方見勢色唔對但求速銷，已將Beyonce巡演門票降價至20美元（約155港元），比價值21.39美元（約165.9港元）的漢堡包連鎖店與電影《MINECRAFT：我的世界大電影》聯乘的開心樂園餐更便宜。不過銷情仍未見好轉。其實早於2月Beyonce宣布舉行巡唱並公布售價時，就有不少粉絲抱怨票價太貴，價錢由數百美元到數千美元不等。

以往Beyonce開騷一票難求，但今次竟然出現滯銷的情況，有傳媒就估計極有可能與她歌手老公Jay-Z被好友Diddy的性醜聞所拖累有關。去年12月，一名女子聲稱於2000年年僅13歲時，遭Jay-Z與Diddy輪姦。雖然女方已於今年2月撤銷訴訟，但Jay-Z夫婦已聲名受損。

不過Beyonce的製作公司Parkwood Entertainment與演唱會主辦單位Live Nation已出post宣布Beyonce首場騷門票售罄的消失。Beyonce今次的巡唱將會為期3個月並在32個大型體育場館舉行，之後將移師到歐洲演出。