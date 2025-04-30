【簡潔生活學】衣櫃數字整理術

假如你曾經或正進行飲食瘦身計劃，相信也聽過各種數字減肥法，例如：「168」（16小時禁食、8小時進食）、「52」（5天正常飲食、另外2天輕斷食）、「1212」（半天禁食半天進食）。而衣櫃「瘦身」，同樣也有類似的「數字整理法」！

衣櫃數字整理法，其實是由「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）演變而來。這概念是來自1970年一位倫敦服裝店老闆Susie Faux所提出，她認為絕大多數人只需要擁有幾件長青或經典的服裝單品，互相搭配，便可打造出適合各種場合的穿着。

由於「膠囊衣櫥」的目標是「保持最小量衣物，配搭出最多變化造型」，最適合想快捷襯衫出門人士，甚至可以慳時慳力不用換季。但並非每個人都能夠「一步到位」，就如首次斷捨離，也需要分階段進行。簡單選了3階段模式，看看那個適合你？

初階者：82原則

將衣物分成兩大類：基本款及特色款並作8:2比例。基本款以簡約為主，因此容易配搭，不會太花時間。而這個比例，亦較易控制服飾數量。

中階者：54321

即保留5件上衣、4件下裝、3件內搭、2雙鞋子及1件特別款式，這個原則貴精不貴多，但要先了解自己生活所需，例如：鞋子只限2雙，若一對上班穿着、一對運動用，是否真的足夠，就要自己衡量了。

極高階者：7 Easy Pieces

由美國設計師 Donna Karen提出的方法極具挑戰性，因為只保留7件單品：連身裙、連身衣、西裝外套、襯衫和毛衣等。對女士來說是不可能任務？

以上僅用作參考，每個人需按照自己實際所需，就好像減肥一樣，若盲目跟從，未見成效前，先增添煩惱了！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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