姜濤誕「姜濤灣」淪陷　榮登巨型廣告電車第一人

又到一年一度「姜濤誕」！適逢每年4月30日男團MIRROR人氣王姜濤生日，其後援會都會為他準備一系列的慶祝活動，繼日前26日在西九的無人機和煙火表演後，今日（30日）生日正日更第4度與電車公司合作，請全港市民免費搭電車，祝賀姜濤26歲生日。而「姜叮」陣容亦再度升級，4款截然不同造型的廣告電車已率先面世，當中姜濤更榮登巨型廣告電車（300號）的「第一人」，令生日應援更上一層樓。

今日（30日）上午，30名「姜糖」現身屈地街車廠出席《4.30姜濤生日電車免費乘車日》啟動禮，現場設有三個應援打卡位，更有卡通人仔「小姜姜」，供粉絲拍照打卡，其後一輛「姜濤號」和兩輛「姜叮」電車駛出，姜糖們齊聚在電車前高舉應援板拍攝大合照。

其中有位名為芸芸的姜糖與姜濤同日生日，她在受訪時表示自從迷上姜濤後省去思考到哪裏慶祝的煩惱，年年都到銅鑼灣慶祝，更指欣賞姜濤的處事方式成熟，面對抨擊也會識得處理，祝福姜濤身體健康、事事順利、能做自己鍾意做的事。

啟動禮結束後，一眾「姜糖」搭上電車「姜濤號」從屈地街車廠出發，前往「姜濤灣」，途中粉絲大聲祝賀姜濤生日快樂，又唱出生日歌，更向途人宣傳姜濤誕電車免費搭，引來不少途人拍照，而部分未有上車的「姜糖」也在街上高舉應援手幅，畫面既熱鬧又墟冚。

當電車抵達「姜濤灣」後，現場見附近的商場及大廈外，全被「姜糖」圍堵，出現萬人空巷的壯觀場面，情緒高漲的迎接「姜叮」的到來，數千歌迷逼爆銅鑼灣，多個地方更有一些姜糖現場派發各式應援物，縱使執法人員維持秩序，但仍阻擋不住姜糖熱情。

而姜濤新歌《On a SunnyDay》亦在今日推出，MV中見小演員扮姜濤劃火柴，跟本尊小時間十分相似，而姜濤亦在社交網分享姜濤誕盛況，普天同慶！