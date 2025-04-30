孫燕姿11年後重回高雄開騷　8月將掀撲飛潮

新加坡天后孫燕姿慶祝出道25周年展開世界巡演《就在日落以後》，今日官方正式宣布台灣高雄站將於8月16、17日於高雄巨蛋開唱，更係孫燕姿出道以嚟首度攻高雄巨蛋舞台。而高雄巨蛋騷，將於5月13日中午12點全面開賣，購票採實名制，詳細售票資訊將於近期公開。

日前孫燕姿上海場圓滿落幕，超過9萬人見證呢次暌違11年嘅重逢之約，開場主舞台由LED螢幕組成半圓形穹頂，營造出極美日落氛圍，同時又有煙花綻放，並唱出演唱會第一首歌《我要的幸福》，點燃上海夜空。

孫燕姿唱出一連串快節奏歌曲《超快感》、《綠光》、《神奇》，更獻上動感舞蹈，現場氛圍拉向至高點。佢提到希望散場結束後唔係睇完而係唱完孫燕姿演唱會，又提起自己嘅「小任性」，剖析自己對於「日落」嘅感悟：「在日落以後，暗的下一站就是曙光……」

孫燕姿對所有歌迷們真情表白：「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春。」演唱會最後，亦將心中想講嘅以信件方式讀出：「我覺得不管我們選擇甚麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的……我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」