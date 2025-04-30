法國摘星之旅　邂逅浪漫滋味

米芝蓮星級餐廳，無疑是美食界的金漆招牌，代表着頂級食材、精湛技藝和極緻體驗。而早前本年度《米芝蓮指南》法國版正式公布，共有654間餐廳上榜，當中有2間是新三星餐廳，9間新二星餐廳及57間新一星餐廳，而法國也再度成為全球擁有最多米芝蓮星的國家。今次特選3間新上榜餐廳，讓大家開啟摘星之旅，品嘗新鮮滋味，體驗法式味道。

沉浸式海鮮饌

在眾多星級餐廳中，一大注目的莫過於在2023年掉星後，今年再重拾三星殊榮的Christopher Coutanceau。餐廳位於法國大西洋沿岸城市La Rochelle，早在1984年開業，後被跟餐廳同名的現任主廚Christopher Coutanceau買下並在2017年徹底翻新。他自幼在La Rochelle長大，對海洋有着難以割捨的情感。每天清晨都會親臨當地漁港選購新鮮魚獲，以此為靈感創作菜單，並堅持只使用來自本地可持續捕撈的魚類、貝類和甲殼類，又與附近有機農場合作，獲取剛收穫的蔬果和香草，力求將最新鮮、最純粹的海洋滋味呈獻給每一位食客。餐廳坐擁無敵海景，食客透過落地窗將碧藍的大西洋、金色沙灘和點點帆船盡收眼底，更有機會欣賞浪漫日落，讓人沉浸式體驗海洋滋味。

開胃菜的海貝千層酥，以金黃酥脆的酥皮包裹鮮美多汁的海貝，用食用花點綴，精緻誘人。另一道冷盤則以冰鎮鮮貝為主打，貝肉鮮嫩彈牙，入口清甜。而餐廳的招牌菜式無疑是琳瑯滿目的海鮮料理。首推烤扇貝、生蠔及刀貝他他，貝類烤至邊緣焦脆，呈誘人的金黃色澤，肉質鮮嫩多汁，加以香葱泥和芹菜醋汁提味，層次豐富。另外，主廚更以多種烹飪手法演繹龍蝦的各個部位：從龍蝦他他佐以龍蝦殼凍，到低溫烹製的龍蝦肉搭配珊瑚醬和龍蝦腦醋汁，再到酥脆的龍蝦殼晶體和濃郁的龍蝦膏，實現一蝦多吃。海鮮以外，也別錯過人氣的馬倫戈小牛肉，令人回味無窮。

夫妻檔創意菜

位於法國里爾Marcq-en-Baroeul的餐廳Rozó，由舊印刷廠改造而成，今年晉升為米芝蓮二星，成為當地必試餐廳之一。主廚Diego Delbecq在14歲時因一本甜點書而踏入廚藝世界，師從名廚Christophe Saintagne，並歷經一眾頂級廚房淬鍊，最終與甜點師伴侶Camille Pailleau共同開設餐廳。他熱衷探索各種風味，並對醬汁、調味品、辣椒的運用尤為出色，同時融入法國北部地區的特色食材。餐廳保留舊廠房的工業痕迹，像是磚牆、玻璃屋頂和金屬橫樑設計，甚爲特別。

開胃菜有奶香濃郁的芝士脆包，以蓬鬆輕盈的麵包脆殼包裹綿密的荷蘭米莫萊特芝士泡沫，頂層點綴獨活草凝膠，平衡膩感。煙熏鯡魚佐以蘋果、薑和檸檬，帶來清爽口感。而蘑菇水芹菜入口滑順，濃郁菌菇香氣令人食指大動。主菜推介鴨肉伴椰菜、清新薄荷和辛辣玫瑰果醬，層次分明、風味獨特。伊西尼三文魚佐以三文魚籽、菠菜與青椒醬汁，鮮甜中滲透微辣，直擊味蕾。《米芝蓮指南》力薦的鮟鱇魚飯，選用日本越光米，融入青檸葉的清新香氣，搭配炙烤青椒鮟鱇魚，唇齒生香。甜點必試Rozó標誌性的蜂蜜梳乎厘，質感蓬鬆並撒上蜂蜜奶油，伴獨特的花粉雪糕、酥脆穀麥片和清新檸檬啫喱，口感豐富，甜而不膩。

名廚門下錘鍊

今年獲得米芝蓮一星的Origines，坐落在巴黎繁華的Ponthieu街。主廚Julien Boscus出生於法國Aveyron，父母均從事餐飲業，耳濡目染下令他對美食有着與生俱來的熱情。他曾追隨多位名廚學習，包括Yannick Alléno和Pierre Gagnaire，練就扎實的烹飪功底。而他對食材的品質要求近乎執着，堅持選用優質的當季材料，並以精湛技藝將之昇華。此外，餐廳更榮獲Wine Spectator的最佳卓越獎，提供800款佳釀的酒單更令酒迷流連忘返。

餐廳以黑色為主調，配上暖黃燈光，別具格調。用餐方面，前菜有淋上大黃汁的紅鰹魚，佐以甜菜根、胡椒、黃瓜、香葱油和煙熏羊奶酪，清新開胃。小牛胸腺撻以薄脆撻皮包裹住蘑菇、水芹、小牛胸腺，輔以黃酒奶油汁，食味驚喜。另有松露意式薯仔麵糰伴帕爾馬芝士、野生菌菇、巴斯克金托亞豬肉和夏季松露，𠰌道豐富多變。野生海鱸魚配茴香、蘋果、蒔蘿油，佐以牛油果雪糕和蔬菜高湯，清新獨特。主菜推薦海膽雙重奏，先以天然海膽搭配奶油茴香和血橙冰沙呈現海洋的鮮美，再以海膽湯佐以手工意粉，甘鮮又美味。另一道博斯野兔二吃，先以杏仁粉烤製兔背肉、椰菜，並以酸甜的甜菜根提味；再以根菜泥搭配燜野兔，味道鮮美且軟糯入味。