衛詩雅獲劉青雲鼓勵　一度感觸：佢係一個好緊要嘅人

出爐金像影后衛詩雅（Michelle)今日現身鑽石活動，她手上亦戴上老公送贈的3卡求婚鑽戒，Michelle本身是鑽石鑑證師，所以獲得邀請，又指自己也是演員和救生員，感覺多重身份好幸運可方便𢱑Job。她又想趁機買鑽石送給媽咪當母親節禮物，「今日有顆297卡原石，可唔可以平啲？講笑，以前買過1卡鑽石畀媽咪，今年想買大啲。」提到老公在金像獎頒獎禮當日感動落淚，Michelle甜到漏讚老公得意，笑謂：「我同老公講，會唔會覺得唔好意思，無付出過，但有咁多鏡頭？」直言感激老公做戰友，對她無限量支持，初時她都擔心老公在場無事做會悶，估不到他好治愈，還替她拍下不少相和影片。

Michelle憑電影《破．地獄》累積共擇下7個影后殊榮，平了惠英紅紀錄，Michelle表示不敢與人比較。指當晚收到好多訊息，感受到好多人一路默默支持，特別看到父母在屋企看直播時的興奮表情好感動，她說：「全家嗌到拆天，成個上水都聽到，爸爸即刻喺雪櫃攞支香檳開，好可愛。」還未有時間回家見父母，準備帶着獎項回家，如果父母開聲，會直接將獎送給父母。又笑指朱栢康戥她得獎的爆喊片成焦點，Michelle 取笑朱栢康低胸裝爆喊好有「機心」，好感恩在演藝的道路上能夠遇到這位哥哥。

當提到劉青雲表示最感動看到她拿獎，又讚她好用心好努力時，Michelle直指青雲是其中一個對她好緊要的人，說罷一度情緒激動得眼泛淚光，要停一停抹眼淚飲水。情緒平伏後，Michelle繼續講述與青雲電影上的情緣。她表示有份參與青雲主演的電影《暴瘋語》，當時她只有一場戲，看Playback時，導演透露青雲讚她演得好。後來她有機會拍《風林火山》，「我同青雲未埋位時，造型師講笑問劉青雲識唔識我，青雲重提讚我《暴瘋語》演得好。」她續稱：「希望第時可以做到劉青雲老師咁，有時畀人一個鼓勵係好大動力，第時如果我做到前輩，好想做一個咁好嘅前輩。」另外提到疑似專業評審出post，質疑金像最佳音響效果投票不公， Michelle表示不知情，會了解，只表示自己收到的是空白票。