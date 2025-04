白白日記之「白白美食郊遊日記」主題限定店登陸T.O.P

【特約報道】香港插畫師Darylhochi筆下的療癒北極熊「白白」,以其泡在海水中的可愛模樣掀起全球熱潮,從台灣LINE貼圖下載冠軍,到風靡香港、泰國以至全世界。繼台北站大獲成功後,亞洲巡迴快閃店第二站是插畫師的出身地香港,這隻溫暖人心的白熊由即日起至6月8日,聯同BigBoyToys(以下簡稱BBT)及旺角潮流地標T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)呈獻「白白美食郊遊日記」主題限定店活動。BBT將T.O.P打造成白白美食樂園,特設香港首間白白日記快閃店、主題餐廳聯乘計劃及多個打卡位,帶來一場從購物到美食再到休閒的療癒郊遊體驗,與粉絲一起在旺角鬧市中享受片刻寧靜。

香港首間「白白美食郊遊日記」快閃店 近百件療癒商品登場

「白白日記」快閃店首次登陸香港,帶來近百件白白主題商品,包括文件夾、筆記本及雨傘等,涵蓋日常生活、上班上學及出國旅遊的各種場景,讓白白無處不在地療癒身心。首次亮相的帆布袋毛公仔和於台北站極速售罄的立體拍拍燈更是粉絲必搶的限定珍品。活動期間,顧客於快閃店單次消費滿350元,即可換領每周限定的「Pop Up Store特別版領養白白」公仔(共六款),其中有二款領養白白為香港首次限定款式,數量有限,先到先得,粉絲們萬勿錯過!

Couch Club白白主題餐廳 限定餐點喚醒食欲

日式餐廳Couch Club為「白白美食郊遊日記」精心設計白白主題餐點,包括「白白浪漫雪球」、「元氣滿滿的白白」及「白白巧克力」,每款餐點均以白白的療癒形象點綴,讓你在品嚐美食的同時感受到白白的溫暖陪伴。無論是甜點愛好者還是尋求元氣的食客,都能在位於T.O.P 地下的「Couch Club白白主題餐廳」找到滿足味蕾的驚喜。

全場白白打卡位 展開旺角療癒之旅

化身白白美食樂園的T.O.P全場設有多個精心設計的打卡位,帶你展開一場療癒郊遊。在1樓,白白捧着美味餐點熱情迎接;在2樓的Happy Hour區可與白白一起享受輕鬆時光;登上天台,可與白白及朋友們在鬧市中的草地野餐,感受旺角難得的寧靜。活動期間,於白白日記快閃店及T.O.P商場消費滿680元,即可領養限量200隻的「T.O.P限定版領養白白」公仔,先到先得,送完即止。此外,消費滿800元及1,000元更可分別獲得10 元及50元商場餐飲現金券,讓你盡嚐不同美食。