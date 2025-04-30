醫D病痛︱51歲何芷姍力抗更年期　凍齡秘訣曝光

無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演「Ma姐」馬美娜的何芷姍，憑着角色成功入屋，別看她外貌年輕、皮膚白滑，原來已經51歲，是名副其實的「美魔女」。早前更被網民翻出約30年前，她於電影《飛虎雄心》初出道的片段，獲網友大讚當年19歲的她樣子青澀，外貌更與現時分別不大，亦證明她多年來駐顏有術，原來是靠一招保持年輕健康。

身為模特兒及演員的何芷姍，多年來曾飾演不同角色，更經常飾演秘書，而她憑着《愛‧回家》「Ma姐」一角，深入民心。縱使她擁有得天獨厚的外形，但一旦踏入更年期，如果沒有及早調理，亦會斷崖式衰老。何芷姍表示曾經有段時間狀態大跌，她在電視中見到自己上鏡時，面部下垂及出現眼紋，更形容「成塊面dum落嚟」，當時以為過一段時間會沒事，怎料更年期隨之而來的還有斷崖式衰老，外貌如一夜老十歲。

為對抗更年期斷崖式衰老，何芷姍透露得到前輩推薦她食維特健靈「更年輕」，她表示食了一段時間，沒有再潮熱大汗，亦沒有容易發脾氣，皮膚氣息都比以前好得多，無懼斷崖式衰老。

中醫認為更年期女士因為腎陰虧虛，女性體內機能系統失衡，導致出現潮熱、盜汗、忟憎等徵狀，因而着重「滋陰補腎」，而維特健靈「更年輕」使用天然中草本，主要成分包括熟地黃、茯苓、山茱、牡丹皮，滋陰補腎兼養顏，調節更年期女士身體機能，紓緩更年期不適​。長期服用保健，更有效調理體質，改善皮膚頭髮健康，​不易衰老。

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