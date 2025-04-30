嚴崇天誤墮「彈票黨」陷阱受騙　差啲被呃十幾萬

近年成為韓星見面會專屬主持的嚴崇天（阿天），誤墮「彈票黨」陷阱受騙！他在社交平台出Po「爭啲畀人呃咗十幾萬。」他透露日前收到一名自稱是名牌小學的學校主任來電，邀請他擔任口才班導師，並相約之後在學校見面詳談，過程十分「正常」，後來主任再次來電就訛稱學校將舉行老人院活動，需要捐贈床褥，他表示：「『主任』自稱同床褥商反咗面想托我代為過數，仲話每張床褥會分200蚊佣金畀我，我話唔使賺呢啲錢，叫佢過數畀我先，咁對方真係cap咗入數紙畀我，我睇番手機真係有入帳顯示。」

於是他不虞有詐到銀行代為過數，誰知過數後「主任」再出招要求加訂床褥，阿天終醒覺受騙，直接致電學校詢問，學校證實並無舉辦此活動及已接獲多名苦主來電查詢，此時亦發現「主任」的支票告彈票。他表示：「因為之前有幫過其他學校校長做單對單training，上網又check過嗰間學校真係有位李主任，所以冇懷疑過，我去銀行過咗數先發現畀人呃咗，又好彩過數後三個鐘，銀行打番畀我話我個簽名不符，過數不成功，我真係好好彩，十幾萬幸保不失。（賊人睇中你肯幫助人？）應該覺得我蠢，其實我個人好懞，朋友話他應該平日做得好事多。」