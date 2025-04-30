45期《多啦A夢》單行本封面　晒冷印上鞋面

為慶祝《多啦A夢》連載55周年，Converse於即日起推出全新《多》聯名鞋款及袋系列，以經典角色形象、漫畫名場面及復刻單行本封面作為設計核心，打造充滿情懷的限量商品。首款為「All Star Aged FP HI／多啦A夢」，特別在左腳外側印有微笑的多啦A夢正面，右腳外側則為其腦後，營造出俏皮可愛的視覺效果，有藍白粉與米白兩種配色，其中藍白粉款附贈淺藍色鞋帶，米白款則搭配黃色鞋帶。第二款「All Star Aged CP HI／多啦A夢」，設計靈感來自原作漫畫中多啦A夢與大雄的互動場景，特別在每雙鞋採用的圖案都不相同，讓消費者都能擁有獨一無二的款式。第三款「All Star Aged TC HI／多啦A夢」最大特色鞋面印上小學館「瓢蟲漫畫」版《多啦A夢》全45期單行本封面，帶領粉絲重溫漫畫連載的歷史，極具收藏價值。除了鞋款外，Converse亦推出了7款《多》主題袋，包括Tote Bag、背嚢及手提袋等，總有一款啱你心水。