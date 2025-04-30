周汶錡法籍老公生日滿面鬍鬚似足野人　曾因偷食獲老婆原諒

名模周汶錡（Kathy）在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner，一家四口幸福美滿。周汶錡日前與2個仔一起為老公慶祝生日，她在社交網限時動態上載合照及兩個仔大唱生日歌的短片，片中所見，Julien抱住Jacques同Avner，又攬實老婆纖腰合照，非常溫馨！

不過Julien的樣貌就意外成為焦點，事緣他一頭及肩短髮，滿面鬍鬚，十分濃密，更被指不修邊幅似足野人，而年屆半百的周汶錡Keep得極好，無論外貌抑或身材都完全沒有走樣，堪稱擁有防腐級凍齡美貌！出身珠寶世家的Julien，父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商的高層，年薪高達352萬歐元，而母親則為一位珠寶鑑證員。Julien大學畢業後，曾加入意大利高級珠寶品牌工作擔任經理一職，直至2002年從法國來港工作，擔任飾物店市場經理，因而邂逅周汶錡，二人於2006年發展成為戀人。

外形俊朗的Julien異性戀不俗，早在兩人拍拖早期，Julien就被撞破與女歌手張羽希約會，兩人在海旁散步時，Julien突然攬錫女方，不過當年周汶錡就出言維護Julien，強調雙方感情沒問題。2012年周汶錡與Julien在巴黎舉行夢幻婚禮，婚後育有兩子，但2020年3月Julien被爆背妻出軌，他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴，偷食斷正，其後周汶錡在社交平台發文，暗示已原諒丈夫，並表示未來會用愛改善關係，化解問題。自此，兩公婆回復甜蜜，Julien做回好老公、好爸爸，一家人不時出外旅行，享受親子時光。