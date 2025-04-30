陳煒玩亞洲最長地下迷宮　 孖游嘉欣着古代漢服靚靚

藝人陳煒、陳嘉慧、文凱婷、曹永廉、游嘉欣、黎諾懿等拍攝的無綫節目《養生之旅》走訪中國各地，挖掘多種有益健康的特色體驗及珍貴食材，並邀請了著名的註冊中醫、營養師和大學教授，從專業和科學角度剖析各種養生計劃。節目中還利用3D動畫，生動展示現場環境及各種養生原理，幫助觀眾深入了解要點。

昨晚一集中，陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩帶觀眾深入美麗的貴州，他們率先到全亞洲最長的地下迷宮-地下溶洞，由於需要徒步行地下溶洞，出發前曹永廉有點緊張地問：「辛唔辛苦㗎？」游嘉欣聽了不禁笑出來說：「放心啦，我哋已經遷就咗曹爸嘅Level㗎啦！」在徒步穿越地下溶洞後曹永廉感動得說：「我嘅年紀都行到！」跟着他們體驗了一個有趣的紓壓噴泉挑戰，只要從大喇叭中嗌出高音，水柱就會噴高，愈高音就噴得愈高，果曾經參加《中年好聲音3》的鍾凱瑩最厲害，她輕鬆大聲嗌出高音，而曹永廉因為聲音太低音只有最短的水柱。

此外，陳煒、游嘉欣去到了一個沉浸式的古代宮廷體驗，她們穿上華麗古代漢服，瞬間變身為古裝美人。節目中，陳煒更要耍太極，她的動作行雲流水，輕鬆地展現太極的美。