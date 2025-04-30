金馬影后鍾雪瑩飛台灣宣傳　意義非凡：覺得好榮幸

由鍾雪瑩、游學修和吳祉昊主演的電影《看我今天怎麽說》，今日（30日）正式在台灣上映。鍾雪瑩和吳祉昊昨日已飛抵台北出席首映會，展開台北及高雄宣傳之旅。《看我今天怎麼說》自優先場起好評如潮，鍾雪瑩更憑此片榮膺第61屆金馬獎最佳女主角，此次重返台灣宣傳，對她意義非凡。

昨晚首映會上，更吸引多個聾人團體到場，不少聽障朋友更踴躍以手語向主創提問，現場氣氛熱烈又感人。今次重返首次封后的地方，鍾雪瑩直言：「覺得好榮幸，多謝呢個地方！」表示感謝好多台灣好友到場支持，而首映會中令她最難忘是台灣觀眾的熱情反應：「台灣嘅聽障朋友好樂意企出嚟打手語，向其他觀眾展示佢哋嘅感受，佢哋嘅熱情我完全感受到。」鍾雪瑩因為懂得手語、了解聽障人仕，才獲得機會此片，有指不少聽障人仕看完電影後，感同身受，被戲入面的議題所觸動，與健聽觀眾一樣很有共鳴。

對於在香港電影金像獎中失落影后，鍾雪瑩表示完全冇感到失落，「多謝金像獎讓《看我今天怎麼說》三位年青人嘅故事帶了上台，更以歌曲形式表演。」完成台灣宣傳後，她將前往新加坡出席影展，由於未曾接觸過新加坡的觀眾，所以對此行充滿期待。吳祉昊就表示今次台灣宣傳之旅與早前參加金馬獎的經驗截然不同：「今次更識得表達自己，始終過去幾個月做咗超過180場映後分享，經歷多咗，表達能力真係好咗。記得金馬嗰時，自己冇咁夠膽講咁多嘢。」