梁超怡激罕受訪　蛇咬唔認拆散阿Sa同石恆聰

2022年港姐季軍梁超怡入行後緋聞相當精彩，除傳出她介入蔡卓妍（阿Sa）與男友石恆聰之間當上第三者，搞到二人一度分手外，最近她再與「翻版王浩信」林俊其扯上關係。她今日（30日）現身港姐招募記者會，打破避記者慣例，終於開腔受訪，連聲否認與石恆聰曾經拍拖！

談到石恆聰，梁超怡即謂：「冇呢啲事，唔明大家點解要咁緊張我有冇拍拖呢？所有嘢都唔係真嘅。（阿Sa佢哋復合喎。）我唔知呢件事，之前寫嘅都唔係真，所以冇太大感受。（同石恆聰係朋友？）我哋係識嘅。（傳緋聞之後影響到你哋嘅交往？）應該咁講，傳咗緋聞後，我同任何朋友出街都好小心，好多人都唔知實情，可能就會寫啲不實嘅嘢。（覺得自己無辜？）少少啦，好似話我介入人哋，就已經唔係真，不過我覺得自己講咩都冇人信，大家只會相信自己想相信嘅嘢，其實對我事業發展亦都有影響，希望嚟緊大家都可以專注番喺我工作上。」

談到被指「富貴出行」及近日旅行療傷傷，梁超怡同樣否認：「我喺美國生活嗰陣，已經成日去旅行，會同屋企人嘅朋友一齊去，根本完全唔係嗰回事。（覺唔覺得呢幾年因為緋聞而嘥咗好多時間？）又冇嘥嘅，因為無論發生咩事都係學習同成長。（但係你坐私人飛機喎。）係朋友去公幹帶埋我咋。」至於另一緋聞男友林俊其，她即回應：「我哋好兄弟，完全冇發展嘅空間。（依家單身？）係。（緋聞有冇嚇怕追求者？）其實真係有，不過有人追都唔代表要拍拖。」