馮盈盈入行10周年搞Gathering　劉穎鏇「灑鹽花」配合角色

《2025 香港小姐競選》全球招募將正式展開，今年大會以「Do You Wanna Be…」為主題，今午相關記者會上，更安排一眾港姐師姐包括馮盈盈、劉穎鏇、郭柏妍、古佩玲及梁超怡等站台協力宣傳，而應屆三甲倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤亦有現身，分享參選港姐的心得及所見所聞。

2016年參選港姐入行的馮盈盈與劉穎鏇（Tiffany）受訪時打趣時光飛逝，明年便要慶祝入行10周年，尤其即將於5月24日迎來28歲生日的Tiffany間見感觸良多。談到生日願望，她笑答：「希望越來越多唔同嘅工作，暫時都未有人約我喎。」

談到明年入行10年打算如何慶祝，盈盈透露：「可以叫埋葉蒨文喎，我哋本身有個group ，可以喺嗰度叫晒大家出嚟gathering。（呢9年最難忘係乜？）其實好多嘢都好難忘，我拍劇、做主持、去咗好多唔同嘅地方，同埋識咗好多唔同嘅人。」Tiffany則笑言慢慢想不到拍劇之餘，遇當上了打女：「我本身冇武術底，但能夠透過拍劇作出嘗試，如果冇參選港姐入行，就冇機會接觸。」

至於她先後於劇集《隱形戰隊》及《奪命提示》內以起性感造型上陣拍打戲，被網民形容「大灑鹽花」，Tiffany答：「都係角色需要啫，咁我哋演臥底，當時係咁嘅衣着，真係冇諗咁多。（介唔介意？）我又真係冇諗咁多！（想繼續做打女？）有機會都開心嘅，最緊要觀眾鍾意睇。」馮盈盈文言後，對拍打戲亦躍躍欲試：「如果大家覺得我適合嘅話，我一定會努力訓練，點都一定可以打得嘅。」

盈盈又透露下周將主持有關營養學的新節目：「今次會同莊子璇及宋宛穎合作。莊子璇都係讀營養學，而宋宛穎就係醫學科學碩士，我哋可以一齊將學到知識用嚟拍節目，同埋最開心係我哋可以參與幕後工作，已經開咗3次會研究題目，同埋可以參與資料蒐集，我都好開心。」