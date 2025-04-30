王祖賢上海飛加拿大　激罕冇戴口罩真實狀態曝光

有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢雖然已淡出幕前多年，並移居加拿大過着潛心修佛的低調生活，但其人氣依然不簡，一舉一動都備受關注。早前拍片宣布開養生艾灸館的她，日前就現身無錫並全程戴着口罩參加國際艾灸大會，但經過短暫停留後，近日她就被發現經上海機場搭飛機回加拿大，並獲不少粉絲前來送機，她更罕有地沒有戴上口罩，真實狀態盡現人前，還相當有禮貌同大家揮手道別，為人顯得親民。

過去王祖賢被不少網民偶遇時都戴着口罩，即使她在自己經營的養生艾灸館顧店時，都全程戴着口罩，就連在無錫參加國際艾灸大會都戴着口罩，無時無刻口罩不離身，真實樣貌讓不少網民感到相當好奇。

但近日她抵達上海機場準備搭飛機回加拿大時，竟然罕有地沒有戴上口罩，只戴上太陽眼鏡，真實樣貌盡現人前。可見她臉部輪廓分明，下顎線線條明顯，皮膚白皙，保養得宜，58歲依然氣質滿滿，她還顯得非常親民，不停揮手與在場粉絲道別，完全沒有大明星的架子。

而從另一網民上貼的合照可見，王祖賢的樣貌狀態非常好，整個人精氣神十足，摘掉口罩後的狀態不輸當年，令該網民都讚不絕口：「本人超級溫柔。」網民都紛紛激讚根本是「凍齡女神」。