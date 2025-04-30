陳明憙遠赴北極　參與聲音藝術駐留計劃

獨立創作人陳明憙繼4月14日推出中文單曲《櫻梅桃李》後，於4月22日再發行其英文版本《Midnight Bloom (feat.NATURE)》。是次作品不僅是語言上的延伸，更是一次橫跨藝術、環保與國際視野的音樂實驗。音樂與環境的跨界合作陳明憙與由音樂製作傳奇Brian Eno創立的國際非營利組織EarthPercent合作，Brian Eno是英國極具影響力的音樂家，並以實驗性音樂風格與創新理念聞名，曾與多位重量級音樂人合作，包括David Bowie、U2、Coldplay等歌手。

本次計畫陳明憙與著名監製蔡德才，indie樂隊雞蛋蒸肉餅成員SoniCheng，以及本地樂隊COPAK成員Wing將自然聲音轉化為音樂的一部分，透過EarthPercent旗下的「SoundsRight」計畫讓創作不止於個人，首次將「大自然」在音樂平台上作為「藝人」，讓世界各地歌手可以與「它」合作，在歌曲裡feature自然環境的聲音，然後透過串流平台的版稅收入，為環境保育籌募資金。

陳明憙是首位參與該計畫的香港流行音樂人，透過這次合作，不只讓創作訴說自我，也回應當代最重要的議題之一「大自然」。陳明憙正身處北極，參與聲音藝術駐留計劃「The Arctic Circle Art Residency」，與30位來自世界各地的藝術家感受大自然力量，親身錄製自然聲響，為創作注入極地的真實體驗。陳明憙：「希望可以將世界盡頭的頻率採回來給大家感受！」

至於之前推出的新歌《櫻梅桃李》是她過去幾年將音頻治療融入廣東歌單曲系列的第9章，這首歌誕生於她焦慮時期，從觀察大自然的運行中獲得安慰與領悟，並以風鈴聲為主要的音頻治療元素。她說：「願我們人生可以像風般自由自在的流動，像被風承載的輕輕飄向屬於自己的花期。今次創作靈感來自於大自然，所以希望做一首能貢獻給大自然的歌。」