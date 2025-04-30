姚焯菲《愛·回家》旗袍學生Look曝光　仙氣逼人搶眼球

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》日前講述熊家所住大廈因爆食水喉暫停供水，為了凸顯食水得來不易，劇集重現香港1963年的經典制水情況，劇中演員呂慧儀、滕麗名、姚焯菲(Chantel)、古佩玲與莊思明等各出奇謀爭水變裝上陣，呂慧儀的孭仔師奶Look、阿滕的馬姐Look，還有Chantel的旗袍學生Look均相當靚女又搶鏡，增添不少喜感。Chantel雖然年紀小小沒有經歷過制水苦況，但透露自小父母已教她要珍惜食水，所以絕不隨便浪費：「無論我沖涼或者洗手都唔會開大個水喉，呢個世界有好多人需要用水。」

至於經歷過制水的劉丹，並謂住得較高的街坊取水相對困難：「我當時住嘅樓層唔高，水嘅源頭就猛啲，所以一有水嗰日，一開水喉好快就可以裝滿水。但住唐樓嘅街坊，因為大家一齊開水（啲水）會唔夠力，令到住樓上嘅水壓升唔到上去， 所以好多時就會大叫『樓下閂水喉』，而到街喉排隊取水場面，啲人一知道有水車嚟 ，就會擺晒啲桶喺度，有時就會搵啲小朋友睇；當大人返到嚟個小朋友就喺度喊，個桶又唔見咗，因為有啲衰人會蝦啲小朋友；又有人會踢開其他人嘅桶，所以好多時會打交收場。」他記得用每滴水都「諗過度過」：「有時天氣熱，但邊有咁多水可以沖涼，所以就拎一盤水嚟抹身，嗰盤水抹完都變晒色。洗米亦唔會話洗幾次，嗰時只係洗一次就算，再留番啲水嚟抹嘢。」