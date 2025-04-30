周奕瑋帶汪明荃到日本返學　重拾「170Yen的幸福」

由不同藝人帶領阿姐汪明荃探索不同城市的全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，正拍攝得如火如荼，剛完成了第二站日本東京的拍攝工作，就是由「日本通」周奕瑋（Jarvis）負責帶領阿姐看世界，汪明荃年輕時曾到東京學跳舞，近年經常與羅家英結伴到日本旅行，所以要給她炮製驚喜，並非易事，於是Jarvis特別提早數天飛往東京Site Visit打點，相當有誠意。

他出發前接受訪問，揚言希望能為阿姐送上驚喜：「今次有機會帶阿姐去返學，呢間學校可以令阿姐搖身一變嘅。」Jarvis續指正式拍攝期間適逢長假期，故十分擔心阿姐被大包圍，笑言要自薦做保鏢。汪明荃受訪時大讚Jarvis細心，提早到所有景點探索，她說製作組為了保持驚喜，沒有向她透露半句行程。據官方今日發布照片，Jarvis果然發揮暖男本色，除了與周嘉洛一樣為阿姐擔任私人攝影師，更一諾千金做足保鏢本分，去到邊都攬到實，除「表面工夫」，Jarvis還準備了「170Yen的幸福」。事緣阿姐50多年前在東京學跳舞，由於沒有太多錢，只能在小店店買肉包醫肚，雖然簡單，但對她來說卻是最美好的回憶，為了令阿姐重拾當年讀書的美好時光，Jarvis這次專誠到便利店買肉包重現這份專屬她的「讀書餐」，令阿姐吃得津津有味，並重遊1970年在東京學跳舞的學校，懷緬昔日的青澀歲月。

是次日本站行程豐富，分別欣賞了根津神社的杜鵑花祭、到訪以Harry Potter作主題的豐島園車站、築地及歎超巨大皇帝蟹等，又挑戰玩高卡車、最高可升至40米高的Dinner In The Sky及到訪涉谷網紅訓練學校上社交媒體課，並跟學生們大擺「Girl Peace」手勢，另外又體驗結合「健身」與「酒吧」概念的筋肉女子酒吧，阿姐以極青春打扮登場，短打鮮紅色外套配以彩色孖辮仔的造型相當破格。