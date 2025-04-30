關嘉敏挑戰12小時快閃高雄　為玩盡連紅燈位都計埋

藝人關嘉敏（Carmen）與同門好友朱斐斐日前展開一場「即日來回高雄」的快閃旅行挑戰，短短12小時內玩遍高雄多個熱門景點，展現驚人體力與高效率旅程。為了充分利用時間，Carman與斐斐凌晨天未亮就直奔機場，乘搭最早一班機飛往高雄。2人笑稱：「這次完全挑戰體力極限，我哋昨晚只瞓咗1-2個鐘就出發，連一秒都不能浪費！」一落地便火速展開行程，從早餐開始體驗高雄在地美食，包括超人氣「興隆居湯包」及「螃蟹海鮮粥」，正式開始食盡高雄。

儘管時間緊迫，2人也走盡多個景點打卡，兩人表示為咗爭取時間，連等紅燈都在規劃下一站路線。Carman在旅程中化身旅遊攝影師，更笑言覺得自己係一位被演員身份耽誤的攝影師，除咗自己鍾意影相都鍾意幫身邊朋友影相。斐斐則大讚高雄人情味濃厚，每位的士司機都熱情推薦隱藏版小吃及景點，更非常有緣地撞到由香港去高雄旅行的一家三日Fans。

她們在高雄邊玩邊在社交媒體分享，每次發布都吸引大批Fans留言：「這根本係瘋狂行程！」、「下次帶我哋一齊去！」也有在地高雄人佩服她們「比高雄人還識玩」面對網民好奇問「攰嗎？」Carman自信回應：「年輕就係本錢，完全唔覺得攰，而且高雄太舒服，我哋深深愛上高雄，我哋已經Plan緊下次真係要留低玩多幾日！」

她們最後衝刺去夜市掃街後，便乘搭最夜一班航班返回香港，全程剛好12小時。她們預告未來將挑戰更多即日來回旅行，並笑稱：「我哋計劃緊不如下次挑戰24小時玩遍東京？」仲歡迎Fans們幫她們計劃行程！