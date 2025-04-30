非常女秘書　賣身撐公司

幫手處理文件，又係員工聯繫老闆嘅重要橋樑，能夠請到一名醒目能幹嘅女秘書，公司上下都會士氣大振！AV業界資深人士神仙乙就好抵死咁話，最欣賞日本AV界嘅女秘書，姿色唔錯又抵得諗，無論係老闆抑或同事，只要開到聲要幫忙，連出火都肯制！

有求必應

由名人之友炮製嘅《我是公司負責性慾管理的秘書》，女主角山瀨美紀被一間公司以高薪聘請，但呢位大波輕熟女嘅職責比較特別，唔使處理文書往來，而係專門為公司上下嘅男士出火，特別係鹹濕波士，只要對方伸出鹹豬手，就要乖乖配合，喺總裁室嚟一場激戰！男同事做完簡報，被上司鬧到狗血淋頭，亦可以捉住美紀喺寫字枱上「互動」，盡情發洩！查實美紀起初唔係咁鍾意呢份工，但做落又覺得幫到人都係好事，後來仲愈做愈起勁，日日都笑笑口咁返工！

乜都肯做

喺PRESTIGE出品嘅《絕對忠實秘書》，講述身為女秘書嘅七嶋舞，對老闆德哥相當崇拜，忠誠度高到不能再高！只要德哥面對難題，七嶋舞都會出手相助，試過有男職員因工作態度散漫，銷售業績唔達標，佢竟然利用自己副靚偈同高超床技，瞓晒身咁激勵對方，從而令生意傾得成。又有一次，德哥被競爭對手搞到好頭痕，七嶋舞即刻化身女臥底，色誘對方公司高層，以換取有用情報！得到呢位多功能秘書助陣，身為老闆嘅德哥實在太幸福！

玩謝老闆

由MOW推出嘅《穿着褲襪的美腿秘書用禮貌的語言玩弄我…》，講述某老闆聘請咗千鶴惠麻、和久井美兎、祈山愛、桐香悠里、百永紗里奈呢5位索女擔任秘書，諗住幫輕一下各位同事，結果適得其反，事關5位新秘書生性放蕩，一返工就四圍獵男，試過跟住男同事入廁所表演吹奏，又會等到收工之後，睇吓有乜嘢人開OT，只要係一支公加工，就會圍攻對方，嚟個5對1大混戰！老闆知道之後，本來想加以責罰，但就畀佢哋玩到連環爆發，搞到成個人爽晒，乜嘢火氣都冇晒！

簡評

醒目又勤力嘅女秘書，確實可以為公司嘅營運帶嚟好處，而日本AV界嘅女秘書系列可以話為一眾男老闆、男員工度身訂造。3部作品中，本仙最鍾意《絕對忠實秘書》，原因係女主角七嶋舞嘅秘書打扮入型入格，同真正女秘書冇咩分別，而且為咗幫老闆分憂，出賣肉體都唔介意，相信大把公司想收為己用！