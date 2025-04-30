Destiny Dixon　辣偈特技人

美國四仔界臥虎藏龍，有來自唔同背景嘅脫星，當中有人持博士學位，有人係專業運動員，有人做過老師、護士等專業，而今日為大家介紹嘅索女Destiny Dixon，入行前竟然係一位飛車特技人！

鍾情飛車

好多人都話四仔脫星身手不凡，乜嘢性愛動作都應付自如，而來自美國俄亥俄州辛辛那堤嘅Destiny Dixon，唔止床上功夫勁，連手車都相當辣！話說呢位辣妹嘅老竇係車迷、賽車手兼特技人，所以自細已成日出入賽車場，慢慢迷上玩電單車。18歲嗰年，阿妹跟隨老竇參加直線加速賽，因樣貌迷人，被星探發現，獲邀擔任模特兒，又因手車夠辣嘅關係，開始從事飛車特技人工作。據Destiny Dixon憶述，當年老竇曾告誡過自己，話特技人工作好危險，萬一出意外整花塊面，就冇得喺模界撈，但心諗兩門事業都係自己熱愛，所以一笑置之，直至遇上一次意外，先令佢決定告別特技人生涯。

投身脫界

原來嗰次意外真係幾嚴重，Destiny Dixon除咗養傷近一年至康復，仲差啲搞到容顏受損，嚇到佢唔敢再做特技人，專心喺模界發展。查實呢位辣妹一向作風大膽，喺鏡頭前一啲都唔錫身，自從決定全力做好模特兒呢份工，即嚟個大解放，拍咗幾輯全裸寫真。與此同時，曾經讀過網絡營銷課程嘅佢，開始經營個人網站及會員制帳號，以全裸寫真同成人網絡直播吸金。憑住誘人嘅外形，阿妹成為唔少網民心目中嘅女神，更吸引到四仔片廠嘅留意，喺重金利誘下，加入脫星行列，喺大廠Reality Kings炮製嘅《All Night Long》粉墨登場。雖然呢套四仔係女同主題，但阿妹挾住裸模身份兼且喺成人直播界累積嘅人氣，令出道作獲得極佳銷量，總算係一脫成名。其後阿妹同男脫星合作，人氣再創高峰，並喺多個四仔頒獎禮中獲獎呢！

Profile

出生地：美國俄亥俄州

身高：175cm

三圍：34DD-24-36

貴為人氣脫星，Destiny Dixon喺近年開設埋四仔製作室同經理人事務所，利用自己喺網絡營銷方面嘅知識，全力培訓新進成人網紅，似乎要喺成人業界大展拳腳。