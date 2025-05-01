【是日通勝】

農曆四月初四

乙巳年 庚辰月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：晚上11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、會友

忌：作灶、動土、安門

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：03、17、29

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

金牛座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

雙子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

巨蟹座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

獅子座：做事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

處女座：財運差，開支超出預算，宜加強節流措施。

天秤座：財運升幅顯著，在投資方面有望獲得甜頭。

天蠍座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

人馬座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

山羊座：有些事雖想盡快解決，但發現欲速則不達。

水瓶座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

雙魚座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）雞 易犯錯

鼠：是日沖煞，但運勢算平穩，毋須過慮。

牛：獲貴人幫助，面對工作壓力不慌不忙。

虎：行事作風舉棋不定，易在競爭中落後。

兔：和氣生財，小心處理同事之間的分歧。

龍：定力不夠易迷失，有可能惹上爛桃花。

蛇：財運一般，花錢如流水，易入不敷支。

馬：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

羊：出差機會勿錯過，可望發揮自身才能。

猴：對伴侶諸多埋怨，小心感情關係生變。

雞：記性差，工作易出錯，小心處理文書。

狗：謀事勿太高調張揚，提防小人放暗箭。

豬：運勢上升，隨處走走看看，易有得着。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

打工仔保飯碗方法

作為一個打工仔除了要得到上司、老闆賞識外，更要遠離小人是非，咁先有運行！要增強事業運與貴人運，必須重點留意「環境能量」與「個人氣場」。

1.座位背後有靠

座位後方最好有實牆或穩固的文件櫃，象徵「靠山穩固」，避免背對門或通道，可減少背後是非，讓上司對你有信任感。若無法改變座位，可在椅背掛一件深色外套或放置靠墊，強化氣場。

2.避開「尖角煞」

若座位正對尖銳物品（如櫃角、機器邊角），可用小盆栽或布簾遮擋，減少衝突壓力，避免無形中阻礙人際關係。

3.擺放「金龍玉璽」提升領導能力

若然是公司大老闆或管理階層， 可擺放「金龍玉璽」於工作枱的左手邊，因為左青龍右白虎，有助加強威嚴及領導能力，幫助自己步步高陞、官運亨通。

4.放馬助你馬上升職

如果你想在工作上有變動、轉工或升職，可在家中每年的驛馬位放一隻馬，馬頭向窗或門，來催旺驛馬星，加強轉動的能力，助你馬上發財、馬到功成、馬上升官。

5.家居大門與客廳的「明堂」開闊

家中大門入口處保持乾淨明亮，避免堆積雜物，象徵事業前途暢通。客廳可擺放「流水擺設」或圓葉植物（如發財樹），流動的水氣與生命力，有助招來貴人扶助，職場上自然順順利利！