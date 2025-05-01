Lady GaGa「150」唔算矮！有位巨星太太仲矮小

荷里活明星並非個個都「高人一等」，也有唔少「哈比人」一族！最近有外國傳媒就細數女星身高，其中有一位女星嘅身高只得1米49，真係名副其實「5呎爭吋半」！

珍達娉琦拍埋老公身邊變「小人圖」

如果要數邊個荷里活女星最矮？那就絕對非韋史密夫（Will Smith）太座珍達娉琦（Jada Pinkett Smith），根據資料佢身高僅得1米49，即係5呎都唔夠。佢拍埋去1米88嘅老公韋史密夫身邊一高一矮好懸殊，2021年佢甫與老公同囝囝積登（Jaden Smith）合照時，佢都留言反問：「點解喺任何照片中我都總係最矮嗰個？？？」

僅過5呎女星

珍達唔夠5呎，而以下呢一批女星都只係僅僅過5呎！例如奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon），原來佢嘅身高都只係1米54（即5呎1吋），平時佢着埋高踭鞋嘅時候都係同佢模特兒女兒Ava平頭，所以相信Ava嘅身高都同阿媽睇「齊」！

除咗慧絲之外，原來百變天后Lady GaGa都係「154」。不過GaGa初入行時都有「絕招」，就係穿上10吋高的「鬆榚鞋」，身高逐漸變高又得，立即變高亦得，得咗！此外，另一樂壇天后麥當娜（Madonna）個身高都係1米60。