汪小菲新婚妻是非纏身　被爆出軌「叫床聲太大」

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月於日本逝世，一對子女撫養權亦由前夫汪小菲負責。而將於下月在北京補辦婚禮的汪小菲，其新婚妻子Mandy（馬筱梅）近期則是非纏身，繼早前被前夫Robert長文控訴：「我人生活到現在沒有被這件事被糟蹋的如此痛苦，被恐嚇？」之後，日前前夫Robert又再晒出Mandy當年婚內出軌的證據。

Mandy前夫Robert透露，2020年接獲住處管理員私訊，對方透露Mandy當年經常帶男人回家，互動親密宛如情侶，且叫床聲過大頻遭鄰居投訴：「不得不說真的叫得太大聲了點，再麻煩請你約束一下你家馬小姐。」事後Robert將兩人對話紀錄傳給Mandy，讓她崩潰質問：「你想要甚麼？你們這些人到底想要甚麼？我死了你們是不是就開心了？高興了。」

事實上，有Robert友人看不下去，在汪小菲去年初認愛Mandy後，於社交網發文狠撕女方真面目，豈料卻被提告妨害名譽。不過檢方認定，Robert友人確實掌握和管理員對話紀錄及鄰居提供的錄音檔，再加上Mandy是公眾人物、「叫得太大聲」影響住戶安寧也屬可受公評之事，最終給予友人不起訴處分。