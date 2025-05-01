東方日報C1：馮盈盈染指幕後　博「打」𢱑撈

今年港姐競選揭開序幕！同屆港姐出身的馮盈盈及劉穎鏇昨日悉心打扮亮相記者會，入行9年的她們，目前演藝路上各自精彩，盈盈將染指幕後，而劉穎鏇則感恩闖出一條性感打女血路，即使被批「灑鹽花」，她亦不當一回事。

《2025香港小姐競選》全球招募今日正式展開，今年大會以「Do You Wanna Be...」為主題，昨午的記者會上，安排了一眾港姐師姐包括馮盈盈、劉穎鏇、郭柏妍、古佩玲及梁超怡等齊齊站台協力宣傳，而應屆三甲倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤亦有現身，分享參選港姐的心得及所見所聞。

2016年選港姐入行的馮盈盈與劉穎鏇（Tiffany），受訪時不諱言時光飛逝，明年便可慶祝入行10周年，即將於5月24日迎來28歲生日的Tiffany更見感觸良多。談到生日願望，她笑說：「希望愈來愈多唔同嘅工作。」問到將如何慶祝入行10周年，馮盈盈透露：「我哋本身有個港姐group，可以喺嗰度叫晒大家出嚟gathering。（呢9年最難忘係乜？）好多嘢都好難忘，我拍劇、做主持，去咗好多唔同嘅地方，同埋識咗好多人。」Tiffany則笑言萬萬想不到能夠入行拍劇之餘，還當上了打女，她說：「我本身冇武術底，但能夠透過拍劇作出咁嘅嘗試。如果冇參選港姐入行，就冇機會接觸喇！」至於她先後於劇集《隱形戰隊》及《奪命提示》中以超性感造型上陣拍打戲，被網民形容是「灑鹽花」，Tiffany大方回應：「係角色需要啫，咁我哋演臥底，當時係咁嘅衣着造型，真係冇諗咁多。（想繼續做打女？）有機會都開心嘅，最緊要觀眾鍾意睇。」馮盈盈聞言後，對拍打戲亦坦言躍躍欲試：「如果大家覺得我適合嘅話，我一定會努力訓練，點都一定可以打得嘅。」

馮盈盈透露下周將主持有關營養學的新節目：「會同莊子璇、宋宛穎合作，莊子璇都係讀營養學，宋宛穎就係醫學院碩士，我哋可以一齊將學到嘅知識用嚟拍節目，同埋最開心係我哋可以參與幕後工作，已經開咗3次會研究題目，同埋可以參與資料蒐集，我都好開心。」

郭柏妍興奮跟黎耀祥學戲

同場的郭柏妍、陳懿德及古佩玲一同受訪，郭柏妍談到近日有機會跟視帝黎耀祥學戲，即顯得興奮雀躍：「係公司安排我哋一班後輩跟祥哥上堂，但我有工作在身，5日嘅課堂我只係上得3日半咋。（佢有冇指點你有咩地方要改進？）佢係一個好老師，令我明白心態嘅轉變，最容易吸引到觀眾。（會唔會覺得自己戲屎？）從來都冇覺得自己啲戲好好。」她於社交平台上載與黎耀祥的合照，留言表示接受自己不完美的勇氣：「勿忘乘風破浪的決心，相信堅定無比的信念。」

另外，陳懿德指當年決定參選港姐是正確，記者打趣問她最大得着是否認識了緋聞男友羅天宇，她即左顧右盼，僅指入行後認識了很多好朋友，當追問何時才給對方「名分」時，她即說：「咪朋友囉！」

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