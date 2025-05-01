不科學身材搶焦　林寶玉搏盡拓展經理人版圖

「最索經理人」林寶玉日前到新加坡公幹洽談美容代理生意，此行亦半公半私，與同行的閨密享受假期，她們出發前更相約買定泳衣準備在酒店泳池下水禮，相中所見，穿着性感比堅尼的她，黃鋒纖腰令上圍比較更加胸狠，展現不科學身材，2020年參選亞姐時相比，完全脫胎換骨，「選美嗰陣時我直頭係過瘦，我記得當時嘅體脂率只係得15，我依家體脂率高達30，不過整體感覺係健康咗，有時唔可以太過追求數字，要睇成個人整體比例同感覺。」她透露現在沒有拍拖，若將來拍拖，也不會被男友限制衣着，「冇理由去游水着樽領㗎！哈哈！」

林寶玉又透露自去年起學習自媒體運作和經營，近月籌備自媒體課堂，她親自開班教學生經營社交媒體，實行將經理人版圖擴大，「一路以嚟好多素人搵我做經理人，我覺得經理人呢個身份唔一定係塑造藝人，素人都可以塑造到發光發亮，因為我係睇得到現在社交平台嘅世界，在有效經營下可以改變人嘅生活，提高佢哋嘅身心靈素質。因為我收到好多素人來信，好多都基於好冇自信，不敢踏出社會第一步。所以我就有呢個諗頭，願意成為佢哋生命中的同伴。」希望幫助他們自力更生，是她開班教學的目的。