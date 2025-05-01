楊茜堯鍾嘉欣合體上節目　吳卓羲自爆想追胡杏兒

多位女神及小生胡杏兒、楊茜堯、鍾嘉欣、胡定欣、吳卓羲及林曉峰等尋晚（30日）聚首一堂，現身珠海拍攝直播節目《今晚好犀利》，仲合唱《終身美麗》、《千千闕歌》等金曲，節目綜合歌舞、美食、訪談等，由晚上7點半開始直播逾4小時，確實厲害。

早前胡定欣、鍾嘉欣已賣關子表示尋晚會約見面，當時黃宗澤亦喺現場，仲問點解唔嗌埋佢，點知胡定欣就大爆胡杏兒都會出席，令黃宗澤笑到手震。今次節目眾人一出場，黃宗澤好兄弟吳卓羲就同胡杏兒講，話估唔到佢生完幾個小朋友都仲咁Fit：「早知道我就追你喇，以前唔敢……唔好意思。」胡杏兒就笑佢遲咗20幾年先講，場面搞笑。

當中有一個環節係叫眾女神於兩位圈中型男之中二選一，當中鍾嘉欣秒選林峯，昔日CP再被炒起，胡杏兒、胡定欣就為咗內地票房一哥沈騰而放棄靚仔胡歌。至於楊茜堯就曾表示鍾意內地上位小生鄧為，佢就喺多次二選一環節中，堅定地揀咗鄧為，不過鍾嘉欣、胡杏兒、胡定欣就自爆其實唔係好識鄧為，令全場爆笑，搞到楊茜堯開始力Sell對方，表示自己係從其「塗山璟」角色時期就開始支持對方，更大聲宣布自己係「鑽石（鄧為粉絲名）」，少女心大爆發。

另外，節目又安排對「愛的說話」環節，當中就有楊茜堯老公羅子溢、愛女小珍珠及細仔齊齊愛的錄音，子女對茜堯承諾大個咗要賺錢照顧媽咪，羅子溢就話：「咁多年嚟辛苦你喇，喺我哋三個心目中，你係最好嘅媽咪、最滿分嘅媽媽、最好嘅老婆。」搞到佢即刻感動落淚，溫馨又感人。