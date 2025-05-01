阮經天被拍與氣質美女約會　開腔回應感情狀況

金馬影帝阮經天最近忙於拍攝影集《沈默的審判》，時隔8個月他作公開露面，昨日於台灣出席公益活動記者會，用行動關懷更生兒童少年，他不諱言曾有過混沌時期，但很感謝當時遇到很多貴人相助，因此今次二話不說接下大使身份，並稱，現在已學會對自己誠實，即使很煩躁，也不要受情緒影響，好好感受當下，做每天想做的事比較重要。

被問到上年年尾曾被傳媒拍跟五官清秀、甜美氣質女子約會時，阮經天再度澄清指那是只是關係比較近的朋友，懇請不要再跟拍，「不能每次我身邊出現女生就說是女友，不然我永遠沒有辦法認識新的女生交往啦！就兩家人認識，但對方不是公眾人物不太好。」但坦言跟對方還有聯絡，至於結婚計劃，他也只謂：「當然曾經很想追求那樣的生活，現在年紀有了覺得就是順其自然，結婚是沒辦法排時程的，真的有那麼一天也好，自己生活也沒問題。」

阮經天母親離世差不多1年，他都不願多談，3年內痛失爺爺、奶奶跟媽媽3位至親，他感嘆：「現在愈來愈接受家裏剩我一個大人」，也慶幸還有3隻貓的陪伴。再問到師父鈕承澤最近已出獄，是否還有聯絡時，他低調承認，又謂：「但你們應該自己去問他。」