【慎入，一聽即上癮】積碧克新片洗腦歌僅34秒成功打入流行榜

由荷里活諧星積碧克（Jack Black）主演改編流行電視遊戲的新作《MINECRAFT：我的世界大電影》（Minecraft Movie）上映未夠1個月，全球累積票房已衝破8億美元（約62.4億港元）。而連帶片中積主唱的歌曲《Steve's Lava Chicken》（《史提夫的熔岩雞》）亦大受歡迎，歌曲僅34秒就已成功打入Billboard流行榜，成為史上最短歌曲打入Billboard。

據知歌曲已打入Hot 100流行榜第78位，而歌曲亦在另一個搖滾歌曲流行榜中高踞第10位。而根據Billboard的網上串流平台統計，在4月18日至4月24日期間歌曲於美國的串流量總高達700萬次。

除了積碧克的「洗腦雞歌」之外，過往亦有好多「短歌」打入Billboard，其中包括日本PIKO太郎於2016年的45秒洗腦神曲《Pen-Pineapple-Apple-Pen》。而過往積亦在同樣電視遊戲改編的動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）中主唱過歌曲《Peaches》，結果同樣成功「洗腦」成為hit歌！