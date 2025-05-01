吳若希突宣布與閨蜜麥美恩絕交　內情原因曝光...

「星夢一姐」吳若希（Jinny）與麥美恩（Mayanne）向來是圈中出名的好閨蜜，2人曾一同主持旅行綜藝節目，展現深厚情誼。不過，吳若希卻在社交平台突然宣布與麥美恩「絕交」，消息一出即引起網民熱議。

吳若希寫道：「今日宣布正式同麥美恩絕交！！！」，並直接標註了麥美恩的帳號，但未有透露具體原因，令粉絲及網民紛紛猜測兩人是否真有矛盾。對於吳若希的「絕交」宣言，麥美恩也隨即在社交平台反擊，輕描淡寫地寫：「得一首歌嘅一姐！」同樣未多作解釋。Jinny即回：「點止呢首歌咩嚟？」麥美恩之後更留言：「一姐Contact已Delete！」丁子朗更留言食花生，有人更問吳若希下個Post是否宣布與方皓玟成為朋友。

這場突如其來的「絕交」風波，令不少粉絲感到疑惑。有網民猜測，兩人可能只是開玩笑，並非真正決裂。巧合的是，吳若希當天正式推出全新單曲《感激跟你能夠遇見》，不少粉絲認為兩人的互動或許是為新歌造勢，屬於一種宣傳手法，成功為新歌製造話題。

亦有粉絲揣測，由於吳若希並未說明「絕交」原因，而麥美恩的回應也略帶玩笑意味，真相可能是麥美恩並不知道吳若希有新歌推出，因此兩人之間可能只是在開玩笑，是閨蜜「打打鬧鬧」的幽默互動，並非真正的反目絕交。

麥美恩接受東網訪問，問她跟吳若希發生甚麼事咩事，是否鬧着玩，她說：「我冇嘢回應啊。你問番一姐啦。謝謝🙏🏻🙏🏻💜」吳若希接受訪問時說：「Gossip of me！我唔回應啦，因為需要專心宣傳新歌同演唱會！」