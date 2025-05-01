烘焙美點　鹹甜各有特色

近年興起一片烘焙熱潮，不同風格的烘焙店林立，也來自世界各地的烘焙品牌，琳琅滿目的麵包、蛋糕、果撻和曲奇等，各有特色，近日又有新鹹甜口味登場，每日轉款都無問題。

麵包放題

想實現麵包自由，原來好簡單。尖東五星級酒店於5月1日至5日推出日本匠藝麵包早餐放題，成品選用法國牛油、日本麵粉、日本果醬及雞蛋等食材製作，打造出迷你明太子法包、日式白吐司、海鹽奶油麵包、煙肉蛋酥餅和日式梨子丹麥酥等約20款烘咅美食，吃時還可無限暢飲手沖咖啡，夠晒醒神。

鹹香千層酥

提到千層酥，大部分都想到是甜食。中環法式精品餅店打破常規，早前推出自家創作的U形牛肉他他千層酥，鮮嫩牛肉配上自家製的他他醬，表面淋上青檸油醋汁和康堤芝士碎，旁邊伴以雜錦沙律，香口惹味，除單點外，雙人套餐還包括1瓶法國零酒精有機香檳，作午餐或下午茶都得。

精緻手工撻

選用應季食材入饌，美味加倍。本地甜品店近日推出4款季節性手工撻系列，人氣的三重開心果撻結合開心慕絲、忌廉和開心果碎，濃濃堅果香。伯爵蘋果撻以茶慕絲和忌廉作基調，中間再加手工伯爵茶蘋果果醬和迷迭香。另外還有清甜的白桃玫瑰撻和濃厚的黑芝麻麻糬撻，各有特色。在母親節，品牌亦推出限定的伯爵杧果奶凍蛋糕，可愛又美味。

日式「芝」味

日本的芝士蛋糕一向受歡迎，日本網上百貨店早前引入來自北海道札幌的芝士蛋糕品牌早前在港登場，為大家帶來多款人氣出品。生芝士蛋糕以生芝士梳乎厘配生芝士慕絲，底層杏仁曲奇餅乾加杏仁粉，酥脆美味。雙重芝士忌廉夾心餅是壓制烘烤的杏仁曲奇配加Mascarpone芝士粉和車打芝士粉的芝士忌廉餡，鹹甜相配。最特別是盒內有朱古力脆脆，吃完後將脆脆倒入牛奶、雪糕或乳酪作配，更添美味。品牌在金鐘開設的日本甜點品牌限定店則因應母親節，推出限量「Assorted 4-Cube Bloom」，內有4款不同口味的芝士蛋糕，當中有特別為母親節研發的新味Strawberry Orange，選用熊本縣的熊紅士多啤梨，酸甜滋味，各有特色。

香甜蝴蝶酥

香口又甜美的蝴蝶酥，近年成為港人喜愛的美食和手信。比利時朱古力品牌現時至5月尾推出「Blissful Biscuit-Land」限定企劃2025，推出全新伯爵茶牛奶朱古力和榛子咖啡牛奶朱古力蝴蝶酥。另外還有各款限定禮盒，綜合蝴蝶酥除有上述2款口味，還有黑朱古力和牛奶朱古力口味，客人於專門店購買最少1款餅乾禮盒和消費至指定金額，可獲贈限定蝴蝶酥毛絨公仔鎖匙扣，送完即止。此外，品牌亦因應母親節推出Signature 70%黑巧克力榛子夾心蛋糕，5月10日及11日購買軟雪糕，可免費升級加黑朱古力蝴蝶酥。