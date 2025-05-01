「姜濤誕」母親身陷銅鑼灣被圍　姜濤擔心叫阿媽快啲返去瞓

MIRROR人氣王姜濤昨日（30日）26歲生日，姜糖（粉絲暱稱）一如以往攻陷銅鑼灣慶祝姜濤誕。只見「姜濤灣」昨日逼爆人群，行人路插針也插不入，真是萬人空巷！姜濤出名孝順，其母昨晚現身銅鑼灣時即被大批姜糖圍，不過姜媽媽見慣大場面，也沒有花容失色，更與粉絲傾偈和揮手打招呼，臨走前亦有向姜糖鞠躬多謝。姜濤也在社交網Po出母親被圍的情況，還擔心母親和粉絲的安全寫道：「媽媽你也快回去睡覺！」有網民留言笑指姜濤是真正大男人，亦有人說：「我偶像好鍾意叫人返去瞓，連阿媽都管，我覺得姜媽似甚姜細個，比較活潑好動！」

至於歌手衛蘭亦在社交網限時動態Po出姜濤捧生日蛋糕的照片，並表示期待2人合作，據知他們將一起做節目。姜濤昨晚在社交網Po新歌《On a SunnyDay》MV花絮片答謝「姜家人」，片中他喪賣萌，更將生日蛋糕嘅Cream點落鼻鼻上，勁Cute！

他留言：「再次感謝最近辛苦籌備和參與我生日慶祝活動的所有粉絲朋友們，作為回禮的新歌《On a Sunny Day》希望你們喜歡，也希望所有聽到這首歌的人都能感受到快樂，無論以後生日是和愛的人一起度過，還是要一個人過，都能感受到我的祝福，祝福每個人生活安好、平安幸福。