鮮娛糧︱吳奇隆與劉詩詩屢傳婚變　突現身少林寺被傳出家

台灣男星吳奇隆以「小虎隊」隊長身份出道，之後拍攝多部經典電視劇。2015年與內地女星劉詩詩結婚，並育有一子，一直保持低調，儘管婚後屢傳婚變消息，他們依然不願對外多談。近日，吳奇隆被拍到現身泉州的少林寺，畫面曝光後，網友們紛紛好奇表示：「是要出家嗎？」

吳奇隆日前被拍到出現在泉州少林寺，據了解他是參與節目拍攝，只見他身穿橙色T恤，與其他小武僧一起練習武術。吳奇隆曾是運動員，並且取得台灣柔道和跆拳道雙冠軍，即使已經54歲，依然顯得身手矯健。在照片中，他單腳抬高，動作靈活，顯示出他的筋骨柔韌性，並在師傅的指導下，學習少林寺的傳統武術。

吳奇隆出現在少林寺的消息曝光後，網友紛紛驚喜表示：「吳哥要出家了」、「看着很年輕啊」、「動作有模有樣的」、「好期待這節目」、「他還會耍槍。應該是練過的」、「他真是會武功啊，有基礎的」、「隆哥有點功夫在身上的」。

事實上，吳奇隆與劉詩詩近年屢屢被傳出婚變消息，甚至還有股份轉移等相關傳聞，但兩人始終保持低調，並未對外多做解釋。近年來，吳奇隆投身幕後工作，創立影視公司，近期他擔任網路劇《春日之地》監製，此外，他還計劃翻拍30多年前的節目《八千里路雲和月》。