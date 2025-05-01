惠英紅有信心再攞影后：我今年仲係好後生啫！

影后惠英紅和袁富華今日（1日）出席有份參演的電影《水餃皇后》的首映禮，惠英紅早前創歷史成為香港首位華表影后，她對獲獎感開心，是一個大肯定，直言一直恨攞獎，終於攞到好感恩：「多謝導演帶新嘢畀我，令我表演戲路都改變咗，希望親口多謝導演。依家到某個年齡，能夠做到女主角，是上天和導演給予的。」她直言電影生涯獎項好豐盛，分別是兩屆香港金像獎影后：「第一屆影后破咗紀錄，係以動作片攞獎，第二次50歲年紀攞獎，喺史冊上都係一個紀錄。（仲淨金雞影后？）我未退休，對自己有信心，我今年仲係好後生啫！（最想集齊一套影后？）呢個係願望，不過願望歸願望，一定要努力。」透露稍後上映的電影是自己十分期待的，之後又會接拍其他劇本，笑言總會有機會。

袁富華與惠英紅之前在《翠絲》合作過，不過未有同場戲，而今次《水餃皇后》也是擦身而過，笑言想導演加一場二人的戲份，惠英紅笑言：「搞婚外情囉？」袁富華表示友情戲亦可，欣賞惠英紅永不言敗的精神，好希望將來再合作。惠英紅表示：「其實我哋可以一齊演反派，我之前睇佢嘅反派戲，雞皮都豎起，我演反派都唔差，呼籲吓年輕導演可以搵我哋兩個老人家做戲。」